В Алматы неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из ТРЦ

АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В Алматы неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Москва". Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 июля в 14.50 часов в департамент полиции поступило сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов города Алматы. В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции на прилегающей к данному объекту проезжей части осуществляют отвод транспортных средств", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Как информировали в центре оперативного управления ДП, проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной.
Вместе с тем в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.