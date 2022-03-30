В Алматы объявлено штормовое предупреждение

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АЛМАТЫ. 29 МАРТА - В Алматы из-за сильного ветра и дождя объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Очевидцы публикуют в пабликах видео упавших на автомобили деревьев.
Также в соцсетях публикуют видео с горнолыжного курорта "Шымбулак", где ветер и метель застали врасплох отдыхающих.
В ДЧС Алматы жителей города просят при усилении ветра убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), своевременно обрезать сухие деревья, поставить машину в гараж, а при его отсутствии припарковать автомобиль вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты). В случае экстренной ситуации звоните 109", - предупредили в ДЧС.
Напомним, в Таразе непогода стала причиной несчастного случая. 12-летний мальчик скончался в результате падения дерева.