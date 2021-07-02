В Алматы около Капчагайского моста обнаружили тело мужчины

АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - На тело возле моста наткнулись девушки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проезжавший мимо патрульный экипаж заметил переполох. Полицейские поинтересовались, что случилось, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что погибший - мужчина без определенного места жительства, ориентировочно 45-50 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Эксперты выяснят истинную причину гибели мужчины", - сообщили в полиции.

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