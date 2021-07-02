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В Алматы около Капчагайского моста обнаружили тело мужчины

01.07.2021 7318
АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - На тело возле моста наткнулись девушки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проезжавший мимо патрульный экипаж заметил переполох. Полицейские поинтересовались, что случилось, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
 
Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что погибший - мужчина без определенного места жительства, ориентировочно 45-50 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
 

Эксперты выяснят истинную причину гибели мужчины", - сообщили в полиции.

 

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