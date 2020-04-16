В Алматы после дождя зарегистрировано 16 случаев подтоплений дворов и улиц

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - В целях предупреждения и ликвидации подтоплений в период выпадения ливневых осадков в Алматы с 14 на 15 апреля организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций и сотрудников районных акиматов, сообщили в городском акимате, передает Kazakhstan Today.

За прошедшую ночь зарегистрировано 16 случая подтопления, из них: подтопления дворовых территорий - 13, улицы - 3. Также в Жетысуском районе по проспекту Райымбека, угол улицы Желтоксан, упало аварийное дерево и перегородило проезд. Убрано сотрудниками Службы спасения Алматы", - проинформировали в акимате.

В ночной период были задействованы 164 человека, 99 единиц спецтехники и 31 мотопомпа.

С утра для организации работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы 779 человек, 276 единиц спецтехники и 32 мотопомпы. Использовано всего 880 мешков с песком.

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