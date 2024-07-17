16.07.2024, 20:21 34741
В Алматы потушили крупный пожар на барахолке
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 июля, в 16.59 силы и средства ДЧС Алматы прибыли на барахолку по повышенному рангу вызова, сообщает пресс-служба ведомства.
Открытым пламенем горели торговые бутики. Из-за позднего сообщения и большой горючей загрузки склада пожар принял развившуюся форму.
Было создано несколько участков тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды.
В тушении пожара был задействован вертолет "Казавиаспаса" МЧС РК с водосливным устройством. Он выполнил шесть сбросов воды.
Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, площадь пожара составила 1600 кв. м.
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17.07.2024, 10:40 12771
В результате страшной аварии на трассе Алматы - Екатеринбург погибли три человека
Фото: ДП Карагандинской области
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Караганда. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июля около 06.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург в пяти километрах от поселка Аксу-Аюлы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины CHERY TIGGO и автобуса марки VAN HOOL сообщением Красноярск - Шымкент, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В результате ДТП водитель автомашины CHERY TIGGO и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.
В полиции отметили, что оба водителя ранее были остановлены сотрудниками патрульной полиции Карагандинской области и предупреждены о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
17.07.2024, 10:06 13956
Поток воды после сильного дождя снес с трассы грузовик в Алматинской области
Фото: скришоты из видео
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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автодороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп в Кегенском районе Алматинской области из-за обильных дождей произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах. Поток воды снес с трассы грузовик, сообщили в районном акимате.
В акимате отметили, что для очистки дорог была мобилизована спецтехника из Кегенского, Енбекшиказахского и Уйгурского районов. Грузовик вытащили из грязи. В результате инцидента пострадавших нет.
Как сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", по состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. На участке организовано дежурство.
16.07.2024, 20:36 33711
В Алматинской области в результате ливня затопило трассу
Произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах
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Конаев. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автомобильной дороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп из-за обильных дождей в низкогорье произошел склоновый сток, что привело к заполнению автодороги и переливу воды через проезжую часть в четырех местах, каждое длиной до 100 метров и высотой до 8-10 см, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".
В двух местах имеются водопропускные трубы, работающие на полную пропускную способность.
На месте перелива мобилизованы силы и средства ДЭУ-91 АОФ ТОО "ҚАЖсервис" для проведения работ по отводу воды и временной установке дорожных знаков. Задействовано пять единиц техники и восемь человек личного состава.
По состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. Организовано дежурство.
16.07.2024, 15:10 45586
В Алматы мопедист ударил девушку
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы водитель мопеда ударил девушку, передает корреспондент агентства.
В Сети появились кадры, снятые пострадавшей. По данным телеграм-паблика Kris_p_almaty, инцидент произошел вечером 15 июля в Ауэзовском районе города Алматы.
Шла по тротуару, подошла к проезжей части. Там подъезжало такси. Я ему по тротуару туда сюда с мебелью ездить мешала", - говорится в публикации.
В департаменте полиции мегаполиса уточнили, что с заявлением по данному факту потерпевшая обратилась сегодня.
Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в департаменте.
Отметим, что случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
16.07.2024, 13:13 49146
Бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота в южном Казахстане
Фото: Акорда
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Шымкент. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез, сообщает агентство "АПК Новости".
Местные власти ввели карантин.
Главный ветеринарно-санитарный инспектор Шымкента выписал представление 9 июля. 15 июля аким города постановил ввести на территориях, где была выявлена инфекция, ограничительные мероприятия. Сообщается, что бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота на разных территориях, но в одном и том же районе города - Абайском", - пишет агентство.
Ранее, 11 июля, в поселке Кызылсенгир Туркестанской области также был выявлен бруцеллез крупного рогатого скота. На месте были введены ограничительные мероприятия.
Напомним, в феврале в одном из сел Карагандинской области стали массово гибнуть лошади. Местные жители заявили, что животные погибли из-за опасной инфекции - лимфангита.
В июне у КРС в селе Гусаковка Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез.
В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
16.07.2024, 12:12 51696
Грузовик протаранил пассажирский автобус в Алматы
Фото: Скрин с видео
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Девять пассажиров автобуса пострадали в аварии, произошедшей по вине водителя грузовика в Алматы.
Видео ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы. Авария произошла в 09.15 в Наурызбайском районе.
По данным департамента полиции Алматы, автобус стоял на остановке. В этот момент его протаранил водитель самосвала, из-за чего автобус врезался в каменный забор.
Водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, совершил столкновение с автобусом маршрута № 137, который остановился на остановочном комплексе. В результате столкновения автобус по инерции выехал на восточную обочину и совершил наезд на забор частного дома. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали девять пассажиров автобуса", - сообщили в ведомстве.
ДТП с участием автобусов регулярно происходят в южной столице.
В прошлом году возле больницы № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
В феврале в массовой аварии с участием трех автобусов в Алматы пострадали 17 человек. В конце июня в ДТП, случившемся по вине водителя легковой автомашины, не пропустившей автобус на перекрестке, один человек погиб и 25 пострадали.
16.07.2024, 11:02 54031
В Алматинской области из-за обильных осадков подтопило жилые дома
Подтоплено 15 дворовых территорий и три жилых дома
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и три жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Проводятся работы по откачке воды и расчистке грязевых масс на подтопленных территориях, углублению арычной системы. В работах задействованы более 100 человек личного состава, 11 мотопомп и 16 единиц техники ДЧС, МИО и воинской части 28237 МЧС.
14.07.2024, 19:00 90196
Сель сошел в Кыргызстане: четыре человека пропали без вести
Фото: МЧС КР
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Бишкек. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Оша в воскресенье, 14 июля, из-за проливных дождей в селах Толойкон и Борубай-Ата сошел сель. Река Ак-Буура вышла из берегов и затопила часть Оша, сообщает kaktus.media.
Известно о четырех пропавших без вести людях и масштабных материальных потерях. На местах работают сотрудники МЧС и МВД.
Для урегулирования последствий селей, а также из-за нестабильной погоды введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявили на заседании штаба гражданской защиты под председательством мэра города Бакытбека Жетигенова.
Сотрудники правоохранительных органов следят за тем, чтобы не допустить мародерства на затопленном рынке.
Напомним, в конце июня в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. Также стало известно, что среди погибших в результате селя в Кыргызстане есть несовершеннолетние граждане Республики Казахстан.
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