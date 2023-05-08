07.05.2023, 17:50 20481
В Алматы пожарные спасли пожилого мужчину
После осмотра медиков пострадавшего госпитализировали
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Алматы. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Рано утром 5 мая пожарные расчеты были направлены на сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Медеуском районе, проспект Жибек жолы, дом 37, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
По прибытии было установлено, что горит кухня с переходом огня на балкон квартиры на пятом этаже. Создалась угроза перехода огня на кровлю жилого дома.
Из-за высокой температуры вся квартира наполнилась токсичным дымом. Сотрудники газодымозащитной службы, вскрыв дверь, проникли в квартиру. Где в ходе разведки в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина 1955 года рождения, который при помощи спасательного колпака был вынесен на воздух.
После осмотра медиков пострадавший был госпитализирован. В настоящее время угрозы здоровью нет.
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07.05.2023, 15:31 23431
В Жетысуской области в результате ДТП один человек погиб, двое госпитализированы
На месте происшествия погибла 54-летняя женщина
Фото: МВД РК
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Талдыкорган. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло 7 мая в Аксуском районе с участием Hyundai Tucson и ГАЗ-53, сообщает пресс-служба МВД РК.
Водитель кроссовера на 360-м км автодороги Алматы - Оскемен при попытке обгона грузовика допустил с ним касательное столкновение и в итоге выскочил на обочину и опрокинулся.
На месте происшествия погибла 54-летняя женщина. Водителя Hyundai с другим пассажиром госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу.
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля на автодороге Самара - Шымкент недалеко от поселка Жазык в Актюбинской области. На трассе столкнулись ВАЗ-2110 и Toyota. В результате ДТП трое пассажиров автомашины ВАЗ погибли на месте происшествия, а водитель госпитализирован в районную больницу.
23 апреля в Туркестанской области на трассе Тортколь - Шаульдер - Туркестан - Кентау столкнулись Nexia и грузовая автомашины. В результате ДТП водитель Nexia и две его пассажирки погибли на месте. Еще одна пассажирка легкового авто с полученными травмами доставлена в районную больницу.
07.05.2023, 12:46 26641
В Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов
Фото: ДЧС Костанайской области
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Рудный. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 6 мая, в 7 км от Рудного на территории садового общества № 2 произошло загорание сухой травы с переходом огня на 20 нежилых дачных домов на общей площади 0,3 га, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Помимо этого, за пределами садового общества в логе горела сухая трава, камыш на общей площади около 2,1 га.
В ведомстве подчеркнули, что сухая и жаркая погода, сильный ветер только способствовали быстрому распространению огня. Захламления на узких дачных улицах затрудняли проезд пожарной техники к месту пожара.
В 19.23 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, силами ДЧС эвакуация не проводилась.
B тушении участвовали 38 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС, а также НГПС АО "ССГПО" в составе 5 человек и 1 единицы техники.
Напомним, 5 мая полицейские эвакуировали 25 человек из охваченного пожаром многоэтажного дома в Атырау.
07.05.2023, 11:06 28386
В Астане двухлетний ребенок выпал из окна
Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 6 мая в 20.05 в Астане девочка 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже семиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пока мать ребенка была в стоматологии со старшим ребенком, отец не заметил, как дочь, открыв окно, вылезла наружу.
Девочка упала на плед, который растянули соседи, вовремя заметившие повисшего на окне ребенка. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
06.05.2023, 18:27 42836
В горах Алматы затопило несколько домов из-за прорыва резервуаров
Из-за отсутствия укрепления склона жители девяти домов оказались под угрозой подтопления, их незамедлительно эвакуировали
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Девять домов, расположенных вблизи гор, оказались подтопленными в микрорайоне Думан. Там произошла утечка воды из старых резервуаров.
В Сети появилось видео, как из-под склона горы потоком идет вода, затапливая близлежащие дома.
Микрорайон Думан, улица Ак Жайык. Здесь идет горная местность, сопки. Стоит объект (на горе). Резервуар водоснабжения размером 100 метров в длину, 30 метров в глубину. Два резервуара. У него пробило то ли трубу или кран, который закрывает воду, сломался. Один или два дома уже затоплены, и если вода не остановится, то эта гора, возможно, сейчас сползет", - комментирует на видео очевидец.
3 мая в 18.00 в микрорайоне Думан при спуске воды из резервуаров произошел порыв трубы, вода размыла склон горы и образовалась трещина. Из-за отсутствия укрепления склона жители 9 домов оказались под угрозой подтопления, их незамедлительно эвакуировали, прокомментировали изданию "Sputnik Казахстан" в акимате Алматы.
В рамках ликвидации ЧП были проведены работы по откачке резервуаров силами ГКП на ПХВ "Алматы су". По состоянию на 4 мая в 10.00 резервуары были полностью опорожнены. В настоящее время работы по очистке резервуаров завершены, улицы и арыки были полностью очищены коммунальными службами. Угроза подтопления отсутствует", - прокомментировали в акимате.
По факту подтопления проведут также полную ревизию склона горы и сбросного канала.
После получения заключения экспертизы будет разработан проект по строительству инженерных сетей водоотведения для сбросного канала", - добавили в акимате.
Кто строит в горах - наши будущие клиенты - глава МЧС о сошедшем в Алматинской области оползне.
06.05.2023, 09:25 50181
В Атырау из горящей новостройки эвакуировали 25 человек
Фото: Кадр из видео
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Атырау. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 5 мая полицейские эвакуировали 25 человек из охваченного пожаром многоэтажного дома в Атырау, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РК.
5 мая около 19.32 в полицию поступило сообщение из пожарной части о возгорании крыши многоквартирного дома, расположенного на территории города.
Вместе с собственником квартиры стражи порядка оперативно поднялись в квартиру на 9-й этаж и приступили к тушению пожара, из-за которого шел густой черный дым, препятствующий эвакуации жильцов. Дело в том, что пожар с крыши перекинулся на балкон квартиры верхнего этажа, и начался пожар в квартире", - рассказали в ведомстве.
Двое полицейских, пытаясь предотвратить угрозу, своевременно локализовали пожар в квартире, эвакуировали и вывели в безопасное место 25 жителей.
Пожар на крыше многоэтажки был полностью локализован пожарными в течение часа.
05.05.2023, 19:24 61046
В Алматы водитель мопеда выстрелил из пистолета в стекло автобуса
Фото: кадр видео
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 мая, в Турксибском районе водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия.
В результате дорожного конфликта водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал. Личность мопедиста установлена. Принимаются меры к его задержанию. Факт расследуется в отделе полиции при УП Турксибского района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
05.05.2023, 11:41 71801
Четыре члена экипажа вылетевшего из Алматы самолета отравились бортовой едой
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре члена экипажа чартерного рейса компании Air Charter Service, вылетевшего из Алматы, отравились бортовой едой.
После ЧП санврачи провели проверку на кухне и складах компании-поставщика и обнаружили нарушения не только в хранении обедов и завтраков. Выяснилось, что в цехе в ужасном состоянии были канализационные трубы и раковина. Обнаружен стафилококк, сообщает телеканал "Астана".
Предпринимателя оштрафовали на 1600 МРП - более 5,5 млн тенге.
Выявлено множество нарушений. В ходе внеплановой проверки мы взяли образцы. Наложен штраф. Предприниматель с выявленными нарушениями согласился. К слову, сегодня бортпроводники чувствуют себя хорошо, все приступили к работе, закрыв больничные листы", - прокомментировали в отделе мониторинга ДСЭК на транспорте.
Напомним, 16 медиков попали в больницу после ауызашара в Актау.
05.05.2023, 08:29 66796
В Туркестанской области из-за сильного урагана школьников перевели на дистанционку
Фото: скриншот из видео
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Туркестан. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области свирепствует разрушительный ураган. Школьников перевели на дистанционку.
Вчера в эпицентре стихии оказался город Кентау. Порывы ветра там достигали 57 метров в секунду. Стихия с легкостью срывала крыши с жилых домов, госучреждений и разносила их по округе. Под завалами школьной кровли оказался местный учитель. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, сообщает телеканал КТК.
Стихия моментально парализовала жизнь города. Ветер оказался настолько мощным, что срывал крыши одну за одной. Железную кровлю местной почты площадью 450 квадратных метров разорвало на две части. Они разлетелись на десятки метров. Одна рухнула на аллею, вторая - на проезжую часть и тротуар. В районе разрушений ограничили передвижение людей. Местные жители в страхе. Стараются не выходить из дома.
Стихия оставила без света полторы тысячи абонентов. Виной всему тоже оказалась сорванная крыша. Летящая кровля общежития политехнического колледжа оборвала высоковольтную линию электропередачи. А рухнула она на частный сектор.
Уже известно об одном пострадавшем. Учитель 1-й школы имени Ибрая Алтынсарина в момент разгула стихии находился во дворе учреждения. Именно сюда упала кровля со школы, которую, кстати, уже восстанавливали после разрушительного урагана два года назад. Мужчина оказался под завалами. С сотрясением мозга его доставили в больницу. К счастью, учеников в пострадавшей школе не было. Их успели отправить домой. Но самое страшное, если верить прогнозам, еще впереди.
Вчера дали штормовое предупреждение о том, что порывы ветра будут достигать 40 метров в секунду. Сегодня получили информацию, что ветер достигал 57 метров в секунду", - сообщил начальник отдела ЧС Кентау Серик Толегенов.
Все школы города и детские сады переведены на дистанционку. Коммунальщики разбирают завалы в авральном режиме. Создана специальная комиссия по установлению ущерба. Но приступить к подсчетам ее эксперты смогут только после того, как ураган утихнет.
Кроме того, по данным управления образования Шымкента, в связи с ухудшением погодных условий на онлайн-формат переведены ученики 1-4-х классов в Шымкенте.
По данным РГП "Казгидромет", в Туркестанской области и в городе Шымкенте объявлено штормовое предупреждение: ожидается ветер восточный порывы 15-20, днем временами 25 метров в секунду.
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