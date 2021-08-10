В Алматы произошел пожар на склоне ущелья Кимасар

АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - Сегодня ночью произошло возгорание сухой травы и бурелома на склоне ущелья Кимасар в Медеуском районе Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы, сообщение о пожаре поступило в 05.49. К месту незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров в составе ДЧС - 36 человек и 9 единиц техники, а также сотрудники Иле-Алатауского ГНПП.

Из-за крутого склона отсутствовала возможность применения пожарной техники, в связи с чем подъем к очагу осуществлен в пешем порядке! По прибытии установлено горение сухой травы и бурелома отдельными очагами на площади 500 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.

Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Проведена опашка места возгорания. Принятыми мерами пожар локализован в 07.39.

В связи с высокой пожарной опасностью в горнолесной местности ДЧС просит жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни.

В соответствии с частью 3 статьи 367 КоАП РК нарушение требований пожарной безопасности, совершенное на особо охраняемых природных территориях, влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП - 291 тыс. 700 тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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