В Алматы пропавшего 9-летнего мальчика ищут более 250 человек

Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today - Около 250 человек ищут пропавшего накануне в Алматы 9-летнего Месута Мырзакулова, передает Kazakhstan Today.

По промежуточным результатам оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что, выйдя из дома, Месут направился к школе №33, где работает его бабушка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мальчик шел по улице Калдаякова в южном направлении. Его дом находится в частном секторе, ближе к горам, за кладбищем "Кенсай". В первую очередь организованы поиски в этой местности. Задействовали кинологов с собаками, 100 бойцов Национальной гвардии, 20 сотрудников специального отряда быстрого реагирования, 50 инспекторов ювенальной полиции и участковых инспекторов полиции районного звена, 40 оперуполномоченных криминальной полиции города, 20 волонтеров и 5 педагогов из школы, в которой учится Месут. Кроме того, мобильными группами проверяются заброшенные здания. Они метр за метром прочесывают труднодоступные места в горах. В обязательном порядке подключили общественность посредством СМИ и социальных сетей. Звонки от граждан поступают, мы каждое из сообщений обрабатываем и проверяем. Надеемся на положительный исход поисковых мероприятий. Хотим отыскать ребенка живым и невредимым", - сообщил детали оперативно-розыскных мероприятий полковник полиции Еркин Инкаров.

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, мальчик был одет в зелено-белую футболку в мелкую полоску, темно-синие шорты, темно-синие кроссовки с белыми шнурками. Приметы разыскиваемого: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные. Особых примет нет.

Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Месута Мырзакулова, незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 8778-798-00-77; 8701-739-53-94; 8-708-924-82-07 или 102", - говорится в сообщении полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства