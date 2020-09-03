В Алматы разыскивают девятилетнего мальчика

Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы разыскивают несовершеннолетнего Месута Мырзакулова, передает Kazakhstan Today.

Полиция города Алматы разыскивает несовершеннолетнего Месута Мырзакулова, 2011 года рождения, который 1 сентября 2020 года, около 13.00, ушел из дома, расположенного в Медеуском районе, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные. Особых примет нет.

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, мальчик был одет в зелено-белую футболку в мелкую полоску, темно-синие шорты, темно-синие кроссовки с белыми шнурками.

Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Месута Мырзакулова, незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 8778-798-00-77; 8701-739-53-94; 8-708-924-82-07 или 102.

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