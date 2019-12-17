Алматы. 16 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы пьяный мужчина лег под автобус, передает Kazakhstan Today.

15 декабря 2019 года, в 14.02, поступило сообщение в ЦОУ ДП города Алматы о том, что А., 1966 года рождения, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, лёг под автобус 73-го маршрута, двигавшийся по проспекту Сейфуллина, севернее улицы Жансугурова, тем самым допустил нарушение общественного порядка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В полиции отметили, что никаких требований нетрезвый мужчина не предъявлял.

Действия А. были пресечены прибывшим экипажем патрульной полиции, который в последующем доставил его в УП Жетысуского района, где был составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". После этого нарушителя доставили в городской наркологический диспансер.

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