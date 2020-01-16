В Алматы пьяный пассажир нанес ножевое ранение таксисту

Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - В Алматы в микрорайоне Шугыла пьяный пассажир нанес ножевое ранение таксисту, передает Kazakhstan Today.

"12 января потерпевший гражданин Б., 1987 года рождения, оказывая услугу частного извоза, подвозил семейную чету с двумя детьми до одного из жилых комплексов микрорайона Шугыла. При высадке пассажиров, водитель заметил, что во время пути одного ребенка вырвало на сиденье автомобиля, за что он потребовал дополнительную оплату на мойку авто. Это требование послужило причиной конфликта между водителем и клиентом - гражданином С., 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

По данным полиции, мужчины договорились, что отец заведет детей и супругу домой и вынесет дополнительную сумму, оставив в залог мобильный телефон водителю.

Спустя около 5-7 минут гражданин С. вышел во двор и, подходя к гражданину Б., нанес ему два удара ножом. Первый удар был нанесен в область локтя левой руки, второй удар пришелся в область живота, после чего потерпевший гражданин Б., начал убегать от нападавшего", - проинформировали в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Управления полиции Наурызбайского района. Подозреваемый, который из хулиганских побуждений с применением ножа нанес телесные повреждения гражданину Б., задержан.

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