В Алматы пьяный водитель КамАЗа протаранил два автомобиля и чуть не сбил ребенка

Фото: zakon.kz

АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - В Алматы водитель КамАЗа совершил двойное ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам очевидцев, двигаясь по улице Рыскулова в западном направлении, при повороте на улицу Фаризы Онгарсыновой, грузовик сначала задел стоящую на обочине машину Toyota Land Сruiser, после чего на полном ходу въехал в припаркованный Hyundai и прижал его к остановке.

Только по счастливой случайности в аварии никто не пострадал. Свидетели ДТП рассказали, что стоявший на остановке ребёнок успел отбежать, в автомобиле Hyundai тоже не было водителя и пассажиров.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель КамАЗа был пьян. На месте ДТП работают сотрудники полиции.