Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - В Алматы пьяный водитель сбил девушку и оставил умирать, передает Kazakhstan Today.

Жуткая авария произошла в Алматы. Пьяный водитель сбил молодую девушку, протащил ее на капоте несколько метров. Затем скатил истекающую кровью пострадавшую на обочину и скрылся с места ДТП. Виновника задержали, он полностью признал свою вину, но остался на свободе. Родные потерпевшей боятся, что дело могут спустить на тормозах, сообщает AstanaTV

Момент аварии зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как белый внедорожник на большой скорости сбивает девушку. Водитель выходит из авто, но не для того, чтобы помочь пострадавшей, а для того, чтобы передвинуть тело подальше от дороги.

К счастью, свидетелем ДТП стал случайный прохожий, который вызвал скорую помощь. Алматинка получила множественные раны, перелом ноги, рассечение головы. Больше двух недель девушка в больнице, ее готовят к выписке, но до полного восстановления далеко, говорят врачи.

Продолжается лечение клинической формы ушиба головного мозга, гипсовая мобилизация стопы и левого коленного сустава. В настоящее время состояние со стабильным улучшением", - сообщила официальный представитель ГКБ №7 Алматы Жанар Жаканбаева.

Сама пострадавшая момент аварии не помнит. Рассказывает, что в тот день, 14 сентября, шла на работу, после столкновения потеряла сознание, а очнулась уже в больнице. Виновник аварии в содеянном не раскаялся, говорит Данара.





Мне хочется максимальной огласки, я не хочу, чтобы это было одним из статистики нераскрытых дел, не хочу, чтобы от него еще кто-то пострадал. Я хочу, чтобы он понес наказание по всей строгости закона, если его надо лечить, пусть лечат. Потому что он действительно опасен для общества", - сказала Данара Куанышбаева.

Водитель после аварии спрятался в съемной квартире, его задержали в тот же день. Но после медицинского освидетельствования мужчину отпустили. Родные пострадавшей опасаются, что виновник может избежать наказания.

До сих пор в больницу ни один сотрудник полиции не приходил, заявление не принимают. На наше обращение в РОВД: "Примите заявление, почему дело до сих пор не возбуждено?" - задаются вопросы и ничего не происходит. Ощущение такое, что затягивается время, для чего - не понятно", - говорит брат пострадавшей Талгат Куанышбаев.

Стражи порядка опасения родных пострадавшей называют беспочвенными. Дело будут расследовать после выписки сбитой девушки и судебно-медицинской экспертизы, заявили в департаменте полиции.

Если экспертиза покажет, что вследствие ДТП ей был нанесен тяжкий либо средний вред здоровью, то данный факт будет расследоваться в разрезе уголовного законодательства. Если же экспертиза установит, что женщина получила легкий вред здоровью, то речь будет идти об административном наказании. Сейчас самое главное нам дождаться выписки", - сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

В худшем случае виновнику ДТП грозит до 2 лет тюрьмы за ДТП. Кроме этого, мужчину должны лишить водительских прав за вождение авто в нетрезвом состоянии.

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