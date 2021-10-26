В Алматы ребенок распылил перцовый баллончик в школе

Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - Около 17.30 в полицию поступило сообщение из школы о том, что один из учеников распылил в школе перцовый баллончик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Виновником инцидента стал шестиклассник 2009 года рождения, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В результате за медпомощью обратились четыре школьника и уборщица. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
17 мая председатель комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Мурат Баймукашев сообщил о разработке специального перечня предметов, которые нельзя будет заносить в школы Казахстана. В число запрещенных предметов включены оружие, ножи, рогатки, кастеты и подобные предметы. Также к проносу запрещены имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики.