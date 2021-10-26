В Алматы ребенок распылил перцовый баллончик в школе

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АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - Около 17.30 в полицию поступило сообщение из школы о том, что один из учеников распылил в школе перцовый баллончик, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Виновником инцидента стал шестиклассник 2009 года рождения, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В результате за медпомощью обратились четыре школьника и уборщица. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.