В Алматы троллейбус въехал в парапет подземного перехода

Фото: Facebook

АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы троллейбус №5 въехал в парапет подземного перехода на пересечении проспекта Абая и улицы Байзакова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел 21 августа. Информацию опубликовала на своей странице в Facebook очевидец Ольга Бражникова. Она сообщила, что пострадали две ее внучки. Кроме того, пострадала еще одна женщина.

В Almaty Electrotrans сообщили, что водитель троллейбуса плохо себя почувствовал и не справился с управлением.

Водитель троллейбуса БН 1240, почувствовав кратковременное недомогание, не справился с управлением и ударился о край стены подземного перехода. Данный факт зарегистрирован в ДП, ведется разбирательство", - рассказали в компании Almaty Electrotrans.

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