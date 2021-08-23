В Алматы троллейбус въехал в парапет подземного перехода

Фото: Facebook
Инцидент произошел 21 августа. Информацию опубликовала на своей странице в Facebook очевидец Ольга Бражникова. Она сообщила, что пострадали две ее внучки. Кроме того, пострадала еще одна женщина.
В Almaty Electrotrans сообщили, что водитель троллейбуса плохо себя почувствовал и не справился с управлением.
Водитель троллейбуса БН 1240, почувствовав кратковременное недомогание, не справился с управлением и ударился о край стены подземного перехода. Данный факт зарегистрирован в ДП, ведется разбирательство", - рассказали в компании Almaty Electrotrans.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства