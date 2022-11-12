В Алматы устранили порыв тепломагистрали на улице Шарипова

В ночь на 11 ноября в 1.50 бригадой ТОО "Алматинские тепловые сети" завершено восстановление трубопровода диаметром 400 миллиметров. После проведения испытания тепломагистраль введена в строй и работает в заданном режиме: в 2.40 восстановлена подача отопления", - проинформировали в управлении.
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В результате ДТП на месте скончался водитель Renault Premium и пострадал водитель и пассажир автомашины марки Volvo, которые были доставлены в ЦРБ поселка Отеген батыр", - рассказали в полиции.
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Предприниматели рассказали, что сгорели такие товары, как новогодние елки, гирлянды, косметика, подарки к 8 Марта и игрушки. Сотрудники РПП г. Алматы постоянно на связи с предпринимателями, суммы ущерба устанавливаются", - рассказали в палате предпринимателей.
Если бизнесу необходима какая-то помощь по консультациям, выплате страховок, переговорам с арендодателями, наши специалисты готовы в эту работу включиться, дать консультации юридического, правового, финансового характера, в части защиты прав работников. Если будет необходимо, мы готовы осуществлять сбор средств", - добавили в НПП.
Ночью в Актау на рынке произошел пожар
Поступило сообщение о том, что на рынке РУСКАЗ (ТОО "РусКаз") идет дым. На место происшествия были направлены сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ с техникой по третьему рангу. По прибытии к месту вызова выявлено возгорание бутика по продаже детской одежды "Детский мир" площадью около 80 квадратных метров, магазинов канцелярских товаров "1000 мелочей", продуктов питания и "специи-уголки", - сообщил старший дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям Актау Есен Борашев.
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Кокшетау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 11 ноября в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило сообщение о том, что на автодороге Астана - Петропавловск возле села Бозайгыр произошло ДТП с участием нескольких автомашин, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, на трассе Астана - Петропавловск водитель Toyota RAV4, 57-летняя жительница Щучинска, двигаясь по средней полосе движения в направлении Астаны, при обгоне Lada Largus под управлением 44-летнего жителя СКО в условиях гололеда не справилась с управлением и допустила столкновение с идущей в попутном направлении по правой крайней полосе движения Volvo под управлением 60-летнего жителя Семея.
После чего идущая позади Lada столкнулась с Toyota RAV4. В результате ДТП 57-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия. В столичную больницу госпитализирована пятилетняя пассажирка Lada. Диагноз устанавливается.
Автомашины водворены на специализированную стоянку. Начато досудебное производство по статье 345, часть 3, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы.
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Двое рабочих, находясь в строительной люльке на 14-м этаже ЖК, сорвались на землю. От полученной травмы один из упавших скончался на месте, а второго госпитализировали в больницу", - сообщает Polisia.kz.
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11 ноября постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей в отношении подозреваемого на два месяца, то есть до 9 января 2023 года", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
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