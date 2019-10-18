В Алматы водитель автобуса перевозил пассажиров, находясь под действием наркотиков

Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - Водителя автобуса в наркотическом опьянении задержали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, автобус под управлением 40-летнего водителя в наркотическом опьянении следовал по 103-му маршруту и был остановлен полицейскими в микрорайоне "Шанырак".

Водитель при проверке документов вёл себя очень заторможено. Инспекторами было решено провести его через медицинское освидетельствование. Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, он находился в состоянии наркотического опьянения, вызванном употреблением каннабиноидов", - сообщил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.

По его словам, водитель заявил, что курил марихуану несколько дней назад.

Как администрация автопарка могла допустить к пассажирским перевозкам нетрезвого человека? Это ведь реальная угроза как для сотни его пассажиров, так и для других участников дорожного движения", - сказал Нурлан Аманбек.

В полиции уточнили, что водитель отстранён от управления автобусом, в отношении него возбуждено административное производство, материалы которого на днях будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы для принятия решения.





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