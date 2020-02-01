В Алматы водитель автобуса задавил пешехода

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today – В Департаменте полиции Алматы прокомментировали смертельный наезд на пешехода, который совершил водитель автобуса, когда сдавал задним ходом, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Следственном Управлении ДП города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 часть 3 УК РК", - проинформировали в городском департаменте полиции.

В ведомстве отметили, что в рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы.

Водитель автобуса в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

По информации очевидцев происшествия, водитель автобуса сдавал задним ходом и не заметил пешехода. Молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

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