05.05.2023, 19:24 10256
В Алматы водитель мопеда выстрелил из пистолета в стекло автобуса
Фото: кадр видео
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 мая, в Турксибском районе водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия.
В результате дорожного конфликта водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал. Личность мопедиста установлена. Принимаются меры к его задержанию. Факт расследуется в отделе полиции при УП Турксибского района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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05.05.2023, 11:41 21011
Четыре члена экипажа вылетевшего из Алматы самолета отравились бортовой едой
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре члена экипажа чартерного рейса компании Air Charter Service, вылетевшего из Алматы, отравились бортовой едой.
После ЧП санврачи провели проверку на кухне и складах компании-поставщика и обнаружили нарушения не только в хранении обедов и завтраков. Выяснилось, что в цехе в ужасном состоянии были канализационные трубы и раковина. Обнаружен стафилококк, сообщает телеканал "Астана".
Предпринимателя оштрафовали на 1600 МРП - более 5,5 млн тенге.
Выявлено множество нарушений. В ходе внеплановой проверки мы взяли образцы. Наложен штраф. Предприниматель с выявленными нарушениями согласился. К слову, сегодня бортпроводники чувствуют себя хорошо, все приступили к работе, закрыв больничные листы", - прокомментировали в отделе мониторинга ДСЭК на транспорте.
Напомним, 16 медиков попали в больницу после ауызашара в Актау.
05.05.2023, 08:29 26886
В Туркестанской области из-за сильного урагана школьников перевели на дистанционку
Фото: скриншот из видео
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Туркестан. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области свирепствует разрушительный ураган. Школьников перевели на дистанционку.
Вчера в эпицентре стихии оказался город Кентау. Порывы ветра там достигали 57 метров в секунду. Стихия с легкостью срывала крыши с жилых домов, госучреждений и разносила их по округе. Под завалами школьной кровли оказался местный учитель. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, сообщает телеканал КТК.
Стихия моментально парализовала жизнь города. Ветер оказался настолько мощным, что срывал крыши одну за одной. Железную кровлю местной почты площадью 450 квадратных метров разорвало на две части. Они разлетелись на десятки метров. Одна рухнула на аллею, вторая - на проезжую часть и тротуар. В районе разрушений ограничили передвижение людей. Местные жители в страхе. Стараются не выходить из дома.
Стихия оставила без света полторы тысячи абонентов. Виной всему тоже оказалась сорванная крыша. Летящая кровля общежития политехнического колледжа оборвала высоковольтную линию электропередачи. А рухнула она на частный сектор.
Уже известно об одном пострадавшем. Учитель 1-й школы имени Ибрая Алтынсарина в момент разгула стихии находился во дворе учреждения. Именно сюда упала кровля со школы, которую, кстати, уже восстанавливали после разрушительного урагана два года назад. Мужчина оказался под завалами. С сотрясением мозга его доставили в больницу. К счастью, учеников в пострадавшей школе не было. Их успели отправить домой. Но самое страшное, если верить прогнозам, еще впереди.
Вчера дали штормовое предупреждение о том, что порывы ветра будут достигать 40 метров в секунду. Сегодня получили информацию, что ветер достигал 57 метров в секунду", - сообщил начальник отдела ЧС Кентау Серик Толегенов.
Все школы города и детские сады переведены на дистанционку. Коммунальщики разбирают завалы в авральном режиме. Создана специальная комиссия по установлению ущерба. Но приступить к подсчетам ее эксперты смогут только после того, как ураган утихнет.
Кроме того, по данным управления образования Шымкента, в связи с ухудшением погодных условий на онлайн-формат переведены ученики 1-4-х классов в Шымкенте.
По данным РГП "Казгидромет", в Туркестанской области и в городе Шымкенте объявлено штормовое предупреждение: ожидается ветер восточный порывы 15-20, днем временами 25 метров в секунду.
04.05.2023, 14:54 42701
В больницу с отравлением доставили павлодарских школьников
Детей направили на амбулаторный уровень для наблюдения
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Павлодар. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бригада скорой помощи доставила в больницу с отравлением трех павлодарских школьников.
Как сообщили в областной детской больнице, 3 мая в 16.50 доставили трех учеников шестого класса школы № 18, информирует pavlodarnews.kz.
Двух мальчиков и девочку осмотрел дежурный врач и диагностировал у них токсическое действие других газов, дымов и паров. Состояние при обращении было легкой степени тяжести, в госпитализации не нуждались", - говорится в сообщении.
Детей направили на амбулаторный уровень для наблюдения.
Ранее в Шымкенте произошло массовое отравление школьников - участников республиканской олимпиады. 15 детей были доставлены в инфекционную больницу с рвотой, диареей, болями в животе и высокой температурой.
На месте был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии №5.
В столовой общежития, где питались школьники, была обнаружена кишечная палочка. Организаторы олимпиады получили строгие выговоры за массовое отравление детей.
04.05.2023, 09:37 50546
Грузовик насмерть сбил трехлетнего ребенка в Талдыкоргане
Проводится расследование
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Талдыкорган. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Коктал Талдыкоргана 3 мая под колеса грузовой автомашины ГАЗ-53 попал 3-летний мальчик. Ребенок погиб на месте происшествия.
За рулем грузовика был 43-летний мужчина. В обстоятельствах дорожной аварии разбираются сотрудники городской полиции, которые инициировали по факту досудебное расследование. Авто помещено на спецстоянку", - сообщает Polisia.kz.
В МВД призывают родителей не оставлять детей без присмотра.
03.05.2023, 09:37 78021
В ВКО проводится расследование по факту смерти двух несовершеннолетних
В соцсетях появилась информация о смерти двух подростков
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Усть-Каменогорск. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространяется информация, что учащаяся одной из школ Риддера и студент колледжа города Алтая якобы совершили суицид.
По информации портала YK-news.kz, в управлении образования Восточно-Казахстанской области подтвердили факт смерти несовершеннолетних.
Факт смерти несовершеннолетних подтверждаем. Это студент и ученица 6-го класса. Все произошло не во время учебного процесса, а в выходные дни, когда дети были дома. Суицид это или нет, будет выяснять полиция", - сообщила заместитель руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области Алима Акылбек.
02.05.2023, 11:21 116546
В Актау произошло аварийное отключение двух энергоблоков Дополнено
Возник дефицит электроэнергии
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Актау. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 1 мая 2023 на тепловой электростанции ТОО "МАЭК" произошли аварийные отключения энергоблоков, что привело к дефициту электроэнергии, сообщает пресс-служба АО "KEGOC".
Как рассказали в пресс-службе компании, в 13.24 (по времени Астаны) аварийно отключился энергоблок № 3 с генерацией 128 МВт, а в 17.38 аварийно отключился энергоблок № 2 с генерацией 160 МВт.
На время аварийного ремонта энергоблоков будут вводиться ограничения промышленных предприятий - потребителей электростанции ТОО "МАЭК". При этом приоритетно обеспечивается энергоснабжение населения", - уточнили в компании, отметив, что в электрических сетях АО "KEGOC" аварийные отключения отсутствуют.
Дополнено 02.05.2023, 11.45
По информации портала Lada.kz, из-за аварийной остановки энергоблоков на МАЭКе произошел сбой работы на заводе «КазАзот», что повлекло нарушение технологического режима производства.
По информации портала Lada.kz, из-за аварийной остановки энергоблоков на МАЭКе произошел сбой работы на заводе «КазАзот», что повлекло нарушение технологического режима производства.
Глава Минэнерго анонсировал рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию.
Повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах, сообщили в ходе совещания в правительстве.
02.05.2023, 09:41 119136
Работник погиб на месторождении Жетыбай в Мангистауской области
Еще один работник госпитализирован с травмой головы
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Актау. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На скважине № 5613/28 ПУ "Жетыбаймунайгаз" в компании ТОО "Буровая компания "Великая Стена" произошел несчастный случай, в результате которого один работник погиб, еще один госпитализирован с травмами.
По предварительным данным, на скважине бригадой производились монтажные работы, во время проведения сварочных работ произошел хлопок. От полученных травм скончался на месте электрогазосварщик, гражданин Казахстана. Мастер буровой установки - гражданин КНР получил травму головы и был доставлен в сельскую больницу, сообщает портал Mangystau Media.
Для выяснения обстоятельств несчастного случая проводится досудебное расследование работниками правоохранительных органов.
Обстоятельства и причины несчастного случая выясняются.
02.05.2023, 09:27 114191
Специалисты устанавливают причину массовой гибели рыбы на озере в Карагандинской области
Местные жители опубликовали видео с массовым мором рыбы
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Караганда. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области экологи и ветеринары экстренно выехали на озеро Жартас в связи с массовой гибелью рыбы.
Местные жители опубликовали видео с массовым мором рыбы вдоль берега водоема. Рыбаки уверены, десятки крупных сазанов задохнулись ранней весной из-за нехватки кислорода. Якобы арендатор зимой не бурил лунки, сообщает телеканал КТК.
Озеро Жартас в Каркаралинском районе, что почти в 300 километрах от областного центра, давно было передано предпринимателю в природопользование. В водоеме размером больше 200 гектаров водятся окунь, сазан, карась. До этого нареканий к арендатору не было, рассказывают чиновники.
На место выехали экологи, представители рыбнадзора, чтобы найти место мора и взять пробы.
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