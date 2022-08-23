В Алматы военнослужащий смертельно ранил себя

АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - 22 августа около 15.15 при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 Абылай Сабыров, 2001 года рождения, допустил огнестрельное саморанение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате полученного ранения военнослужащий скончался, сообщает Polisia.kz.
Правоохранительные органы проводят следственные действия. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.
Главное командование и региональное командование "Онтустік" Национальной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Абылая Сабырова", - отметили в ведомстве.
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