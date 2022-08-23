В Алматы военнослужащий смертельно ранил себя

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КОНАЕВ. 22 АВГУСТА - В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеоролики, на которых засняты грубые нарушения правил дорожного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские установили личности водителей-нарушителей и привлекли их к административной ответственности, сообщает Polisia.kz

В ходе проверки установлено, что правонарушителями являются молодые сельчане, которые на арендованных двух Lexus GS 300 и трех Toyota Camry в день свадьбы своего друга по автодороге Междуреченск - Чапаево грубо нарушили ПДД.

В отношении всех водителей составлены административные протокола по статье 593, часть 1, КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов" и по статье 601, часть 1, КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги".

Со всеми участниками кортежа проведена разъяснительная беседа по недопущению впредь аналогичных правонарушений.