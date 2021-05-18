В Алматы возле торгово-развлекательного центра обнаружили тело мужчины

АЛМАТЫ. 17 МАЯ - Тело мужчины обнаружили напротив торгово-развлекательного центра "Апорт" в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент полиции города сообщил, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Дело по статье "Убийство" расследует управление полиции Наурызбайского района.

Личность погибшего установлена, это житель Алматинской области 1972 года рождения.

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Проводится комплекс оперативных мероприятий.

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