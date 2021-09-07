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В Алматы задержали пьяного дебошира, якобы взявшего в заложники своих детей

06.09.2021 6697
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержан мужчина, якобы взявший в заложники своих детей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В полиции информацию о заложниках опровергли. 
 

Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина устроил семейный скандал, в результате чего женщина с младшим ребенком вынуждена была выйти на улицу и вызвать полицию. Дебошир задержан и доставлен в полицию, где его действиям будет дана правовая оценка и приняты меры", - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

 
По словам Искакова, подавать заявление в отношении своего супруга женщина отказалась. Семья состоит на учете как неблагополучная. 
 

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