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В Алматы задержан вооруженный мужчина

11.07.2022, 00:25 11896
В Алматы задержан вооруженный мужчина
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - В Алматы задержан вооруженный мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Около 22.00 на пульт "102" поступило сообщение о вооруженном мужчине, который произвел два выстрела. Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан", - проинформировали в департаменте полиции Алматы. 

 
Сообщается, что "по предварительным данным, на этот шаг мужчина решился в результате семейной ссоры". 
 

По данному факту начато досудебное расследование", - добавили в полиции. 


 

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В 133 километрах от Алматы произошло землетрясение

11.07.2022, 12:57 2311
В 133 километрах от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 133 километрах от города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 11 июля в 11.20. 
 

Эпицентр землетрясения расположен в 133 километрах на юго-восток от города Алматы на территории Кыргызстана", - сообщает сеть станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК. 

 
Энергетический класс землетрясения - 8.5, магнитуда MPV - 3.9, глубина - 15 километров. 
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет. 
 

В Актюбинской области утонул 6-летний мальчик

11.07.2022, 11:06 4626
АКТОБЕ. 11 ИЮЛЯ - В Актюбинской области оставленный без присмотра шестилетний ребенок утонул в реке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о случившейся трагедии поступило в областной ДЧС в 16.15 10 июля.
 
В двух километрах от села на реке Тамды в неустановленном для купания месте утонул шестилетний ребёнок. Он остался без присмотра родителей. Мальчика извлекли с глубины 2,5 метра, информирует "Мой город".

Два брата утонули в реке Урал.
 

Двое детей потерялись на Алаколе

11.07.2022, 08:48 6881
Двое детей потерялись на Алаколе
Фото: instagram/almatyobl_tjd
АКШИ. 11 ИЮЛЯ - Сотрудники оперативно-спасательного отряда Алакольского региона нашли потерявшихся на побережье озера детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

10 июля 2022 года в 17.58 при проведении ежедневного патрулирования побережья озера Алаколь спасателям оперативно-спасательного отряда Алакольского региона поступило сообщение о том, что потерялся мальчик 2016 года рождения, который находился на отдыхе в селе Акши Алакольского района Жетысуской области с родителями, приехавшими на отдых с города Нур-Султана. Выяснилось, что в 17.35 он, играя на берегу озера Алаколь, пропал из виду взрослых", - сообщили в областном ДЧС.

 
Спасатели незамедлительно начали поиски. Поиск усложнялся тем, что на берегу озера находилось очень много отдыхающих.
 
В поисках были задействованы шестеро спасателей и 3 единицы техники, а также сотрудники районного отдела полиции. На расстоянии около 1,5 километра от местонахождения родителей мальчик был найден живой и невредимый. В медицинской помощи не нуждался.
 
В 18.15 на этом же побережье была найдена девочка 2018 года рождения, которая в 18.05 пропала из виду взрослых, играя на берегу озера Алаколь, вблизи общественного пляжа. 
 

Девочку спасатели нашли на расстоянии около 400 метров от местонахождения родителей. В медицинской помощи не нуждалась", - уточнили в ДЧС.

 
В департаменте отметили, что с родителями детей была проведена разъяснительная беседа о правилах безопасности на воде и необходимости постоянного внимания к несовершеннолетним детям у воды.

 

В Карагандинской школе обрушилась крыша

10.07.2022, 20:47 15726
В Карагандинской школе обрушилась крыша
Фото: instagram/goroo_krg
КАРАГАНДА. 10 ИЮЛЯ - В Караганде обрушилась крыша спортивного зала школы во время ремонтных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

8 июля 2022 года около 21.00 произошел обвал плит и балок перекрытия кровли внутрь спортивного зала", - информирует пресс-служба отдела образования Караганды.

 
Сообщается, что в конце июня в средней школе № 50 начались внутренние ремонтные работы в спортивном зале (покраска стен, побелка потолка, замена деревянного пола) и ремонт мягкой кровли над спортивным залом. Здание школы не имело никаких признаков аварийности, поэтому в учебном году подобное произойти не могло.
 
По данным отдела образования, пострадавших нет. 
 
По поручению акима Карагандинской области создана межведомственная комиссия для проведения расследования и установления причин случившегося.
 

В Акмолинской области сильным ветром снесло крыши домов

10.07.2022, 19:32 16931
В Акмолинской области сильным ветром снесло крыши домов
Фото: кадр из видео
КОКШЕТАУ. 10 ИЮЛЯ - В селе Акадыр Зерендинского района Акмолинской области из-за сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду снесло кровлю с восьми частных жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. Специальной комиссией местных исполнительных органов будет приниматься решение по компенсации ущерба владельцам частных жилых домов, чьи дома пострадали от ветра", - сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

 
В селах Акадыр, Уялы, Енбек-Бирлик произошел обрыв линий электропередачи, в результате чего прекращена подача электроснабжения 247 абонентов.
 
По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, площадь ущерба составила 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
 
Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области напоминает жителям и гостям области о правилах поведения во время урагана:
 
- заблаговременно регулярно спиливать ветви деревьев и мертвые деревья в саду, чтобы они не упали на дом;
 
- прочно скрепить с землей все постройки, особенно времянки;
 
- назначить для всей семьи место встречи на случай, если ураган застигнет членов семьи в разных местах или если дом будет разрушен;
 
- в случае нахождения вне дома усилить оконные стекла полосками клейкой ленты, укрепленными крест-накрест или звездообразно;
 
- внесите в дом все предметы и мебель, которые могут быть унесены ветром или водой, собрать скот в наиболее крепком хлеву и оставить там запас корма и воды.

 

Второй борт "Эйр Астаны" не вылетел из Уральска по техническим причинам

09.07.2022, 17:35 31181
Второй борт "Эйр Астаны" не вылетел из Уральска по техническим причинам
УРАЛЬСК. 9 ИЮЛЯ - Еще один самолет авиакомпании Air Astana сообщением Уральск - Нур Султан не вылетел в назначенное время из-за технических проблем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О задержке порталу "Мой город" сообщили пассажиры рейса. 
 
По их словам, самолет должен был вылететь в 09.40, но рейс задержали без объяснения причин. 
 
В пресс-службе Air Astana сообщили, что рейс КС 980 по маршруту Уральск - Нур-Султан задержан в связи с заменой воздушного судна по технической причине. 
 
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании, летевший рейсом Шымкент - Нур-Султан, вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом левого двигателя. 
 

Два брата утонули в реке Урал

09.07.2022, 14:59 32996
Два брата утонули в реке Урал
УРАЛЬСК. 9 ИЮЛЯ - Двое мужчин утонули в реке Урал, погибшие были братьями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным портала "Мой город", мужчины купались в неустановленном месте. 

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 8 июля поступило сообщение, что недалеко от поселка Меловые горки в Урале утонули двое мужчин. Тела 31-летнего и 19-летнего мужчин из воды извлекли спасатели.
 
Утонувшие были братьями.
 

Отказал двигатель: самолет рейсом Шымкент - Нур-Султан вернулся в аэропорт

09.07.2022, 12:49 33546
Отказал двигатель: самолет рейсом Шымкент - Нур-Султан вернулся в аэропорт
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 9 ИЮЛЯ - Самолет рейсом Шымкент - Нур-Султан авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт вылета по причине отказа левого двигателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

09.07.2022 во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению произошло отключение левого двигателя по техническим причинам во время набора высоты. Экипаж выполнил все необходимые процедуры, взял ситуацию под контроль и принял решение вернуться в аэропорт Шымкента", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 


Посадка прошла без замечаний. Авиакомпания намерена провести расследование инцидента. 
 
Пассажиров отправили в столицу ближайшими прямыми рейсами FlyArystan и Air Astana.
 

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