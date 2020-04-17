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В Алматы задержана группа молодых людей за оскорбление и применение силы против полиции (ВИДЕО)

16.04.2020, 08:47 10207
В Алматы задержана группа молодых людей за оскорбление и применение силы против полиции (ВИДЕО)
Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы произошел конфликт между полицейским и группой молодых людей, производивших съемку онлайн-фитнес-тренировки во время карантина, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказали в полиции, один из патрульных нарядов Алматы на углу улиц Гоголя и Каирбекова заметил группу молодых людей. Они производили съемку онлайн-фитнес-тренировки. Участковый инспектор подошел и сделал замечание, уточнив, что в период введенного карантина запрещено без крайней необходимости выходить из дома. 
 

Рядом с этими гражданами был маленький ребенок, и они рисковали его здоровьем. Молодые люди на замечание полицейского отреагировали агрессивно: оказали неповиновение законным требованиям представителя власти, применили в отношении него физическую силу. Мать малыша своими противоправными действиями стала провоцировать конфликтную ситуацию. За нарушение режима ЧП она позже будет привлечена к ответственности", - цитирует начальника департамента полиции города Алматы Каната Таймерденова портал Polisia.kz.

 
Начальник полиции мегаполиса отметил, что своими действиями фигуранты игнорировали законное требование полиции и меры, принимаемые властями страны и обществом в целом, с целью сохранения жизней и здоровья каждого казахстанца. 
 
Трое подозреваемых взяты под стражу. В отношении 30-летнего гражданина А. и 28-летнего гражданина Л., а также 34-летнего гражданина Б., расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) и статье 378 УК РК (Оскорбление представителя власти). 
 
Гражданин А. водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, гражданин Л., 1992 года рождения, осужден за противоправные действия, спровоцировавшие нарушение правопорядка в период ЧП, согласно статье 478 КоАП РК, и подвергнут административному аресту сроком на 20 суток. После окончания административного ареста гражданин Л. в рамках уголовного дела в порядке статьи 128 УПК РК будет водворен в ИВС департамента полиции.
 
К уголовной ответственности по факту публичного оскорбления представителя власти также привлечен гражданин Б., 1986 года рождения, который является автором поста в социальной сети. В полиции отметили, что данную публикацию мужчина озаглавил нецензурной бранью.
 

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