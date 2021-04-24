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В Алматы "заминировали" ресторан на проспекте аль-Фараби

23.04.2021 11638
В Алматы "заминировали" ресторан на проспекте аль-Фараби
Фото: Gerd Altmann from Pixabay
АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - В Алматы из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали всех людей из ресторана по проспекту аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информация появилась в паблике kris.p.online в социальной сети Instagram. В полиции Алматы рассказали, что в комплексе Villa Dei Fiori на Аль-Фараби взрывного устройства не было обнаружено. Информация оказалась ложной. По обоим фактам сейчас проводятся оперативные мероприятия.
 
Напомним, звонки о заложенных несуществующих взрывных устройствах приравниваются к лжетерроризму, в связи с чем, согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, виновным грозит лишение свободы сроком до шести лет.
 
 

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