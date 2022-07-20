В Алматы женщина попала в больницу из-за напавшего на нее с ножом бывшего супруга

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АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - В Алматы женщина попала в больницу с 11 ножевыми ранениями из-за напавшего на нее бывшего супруга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео нападения опубликовал Telegram-паблик Kris P.
На нем видно, как вечером на улице подозреваемый догнал женщину, швырнул ее на землю и начал наносить ножевые ранения. Подоспевшие на помощь мужчины пытались остановить нападавшего, но он начал бросаться с ножом и на них.
Дело расследуется по статье 106 Уголовного кодекса Казахстана "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Подозреваемый Х., 1991 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время управлением полиции Наурызбайского района проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, а также всестороннее и полное расследование", - сообщили в департаменте полиции Алматы.