В Арыси горят два контейнеры с фосфором

Фото: акимат Арыси

ТУРКЕСТАН. 6 АВГУСТА - У автостоянки железнодорожной станции Арысь возник пожар в грузовом вагоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На станции Арысь сегодня, примерно в половине шестого вечера, произошло возгорание двух контейнеров с фосфором, следовавших из Жамбылской области в Россию. Все силы ЧС района и области мобилизованы, тактика тушения такого рода возгорания известна. Однако желтый фосфор горит очень долго и сопровождается сильным задымлением, в случае изменения направления ветра, в целях обеспеченья безопасности здоровья жителей близлежащего к тупику микрорайона, акиматом района проводится эвакуация. Все эвакуированные будут обеспечены горячим питанием и ночлегом в одной из школ города. Ситуация находится под контролем. Я сам выехал на место происшествия", - сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.





Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.

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