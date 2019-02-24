Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Астане произошел крупный пожар в офисном здании "Хайвилл" по улице Сарыарка, пожарные боролись с огнем несколько часов, передает Kazakhstan Today.

13 февраля, в 21.11, на пульт 101 ДЧС Астаны поступило сообщение о пожаре в офисном здании "Хайвилл" по улице Сарыарка. Уже через 5 минут, в 21.16, к месту пожара прибыл первый пожарный расчет. По прибытии пожарных был объявлен третий, повышенный ранг пожара. Из-за обрушений внутренних конструкций было принято решение тушить пожар с наружной стороны, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Также был развернут оперативный штаб под руководством председателя Комитета по ЧС МВД РК Владимира Беккера", - уточнили в ведомстве.

Пожар был локализован в 22.45, ликвидирован в 01.42. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Всего в тушении пожара были задействованы 95 сотрудников и 25 единиц пожарной техники ДЧС Астаны.

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