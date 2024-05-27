В Астане ученицу НИШ госпитализировали с ножевыми ранениями: подозреваемый задержан
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали подозреваемого по делу о покушении на убийство ученицы Назарбаев интеллектуальной школы в Астане, которую госпитализировали с ножевыми ранениями, сообщили в столичном департаменте полиции.
Расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ДП.
Подчеркивается, что назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).