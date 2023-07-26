Избиение мужчины с ребенком на руках в Астане: заведено уголовное дело   

Подчеркивается, что органами внутренних дел проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел продолжает расследовать избиение мужчины с ребенком на руках в одном из торговых центров Астаны, - Министерство внутренних дел продолжает расследовать избиение мужчины с ребенком на руках в одном из торговых центров Астаны, информирует Рolisia.kz.





В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.





Подчеркивается, что органами внутренних дел проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка.





Напомним, нападение на мужчину с ребенком на руках зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из торговых центров столицы.





Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.









Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев сообщил , что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер Бейбут Шуменов.





Сегодня уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева обратилась в Министерство внутренних дел по поводу дела об избиении мужчины.





Она отметила, что в действующем законодательстве отсутствует статья, предусматривающая ответственность за создание ситуации, угрожающей безопасности и здоровью именно ребенка.





Позже Динара Закиева в комментариях уточнила, что предлагается привлечь нападавшего к ответственности по статье 115 УК РК дополнительно.