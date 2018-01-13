Астана. 13 января. Kazakhstan Today - В Астане во время бурана насмерть замерз электрик, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала КТК , во время бурана погиб 60-летний электрик, живущий в пригороде.

Родственники утверждают, что руководство заставило его выйти на работу. "Он не хотел уходить. Он не хотел идти. Он позвонил диспетчеру и сказал, что он не пойдет. Потому что там такой буран. Сильный буран, ничего не видно. Он ему сказал: если хочешь работать, то иди, иначе мы тебя уволим, это твоя работа, ты обязан, у нас сегодня отчетный день. Он понервничал и все-таки пошел", - сказала Любовь Сыроватская.

Мужчину спустя несколько часов нашли недалеко от поселка. По предварительной версии, он умер от переохлаждения.

Между тем работодатель утверждает, что на смену электрик вышел по собственной инициативе.

"Дополнительная команда была дана старшему диспетчеру Полынскому, чтобы никаких движений. Только собираем информацию. Никаких выездов бригад. Только собираем информацию от абонентов и потребителей. Тем более из того района, из того поселка не было сигналов, что кто-то без электроэнергии. Необходимости такой вообще не было идти на подстанцию", - сказал начальник филиала АО "АРЭК" Сергей Герасименко.

Напомним, 11 января в Астане бушевала снежная буря. От стихии пострадали десятки жилых домов и соцобъектов.

Некоторые из них лишились кровли, как, например, Аграрный университет. Также в этом списке 26 жилых домов и 4 социальных объекта. Порывистым ветром с них срывало облицовочную плитку, которая падала на людей.

За помощью к врачам с различными травмами обратилось 39 человек. Всем была оказана соответствующая помощь.

"Был госпитализирован пациент с закрытой черепно-мозговой травмой. Пациенту была проведена операция - трепанация черепа, удаление гематомы. В данный момент пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое. Также был пациент, который получил травму вследствие падения на голову облицовки здания", - рассказал Камалжан Надыров, начальник управления здравоохранения Астаны.

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