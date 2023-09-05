В Астане военнослужащий Вооруженных сил спас девочку-подростка

Фото: МО РК

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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Девочку-подростка, собиравшуюся спрыгнуть с 15-го этажа жилого дома, спас военнослужащий техник-водитель воинской части 83205 сержант Ерик Искаков, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.





В двадцатых числах августа он был в гостях у родственников в микрорайоне Юго-Восток Астаны.





Неожиданно примчался племянник с криками, что в соседней многоэтажке девушка собирается спрыгнуть с балкона. Увидев это, я забежал в подъезд, поднялся на лифте на 14-й этаж, на 15-й - бегом по лестнице. Осторожно подкравшись, стянул ее с перил балкона общего пользования", - рассказал Ерик Искаков.





Внизу спасителя и подростка уже ждали сотрудники МЧС, полиции и медики. Сержант Искаков героем себя не считает, но очень счастлив, что ему удалось предотвратить непоправимую беду.





35-летний военнослужащий Ерик Искаков - отец четверых детей. Он участник эвакуации жителей во время взрывов на складе боеприпасов в Арыси. Благодаря его неравнодушию и умению решительно действовать в экстремальной ситуации была спасена человеческая жизнь.