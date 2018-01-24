В Астане за несколько дней сгорели семь автомобилей

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В Астане в результате замыкания электропроводки за несколько дней сгорели семь автомобилей, передает Kazakhstan Today.

"Только за последние несколько дней в Астане сгорело семь автомобилей, еще в пяти замкнула электропроводка без последующего возгорания", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

В частности, по его информации, 22 января по улице Дукенулы произошел пожар двигательного отсека автомобиля марки AudiA6, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. 22 января по проспекту Сарыарка горел двигательный отсек автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado, причиной также явилось короткое замыкание электропроводки.

"Основной причиной возгорания на транспорте является неисправность электропроводки и использование открытого огня для прогрева двигателя", - отметил Иманкулов.

ДЧС Астаны убедительно просит автовладельцев соблюдать меры пожарной безопасности, вовремя проводить технический осмотр, проверять электропроводку, не использовать открытый огонь для подогрева двигателя, следить за исправностью огнетушителя, не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке. В случае возникновения пожара немедленно звоните по номеру 101.

Спасатели предупреждают: пожар в транспорте опасен тем, что начинается практически незаметно, а известно о нем становится, когда уже чувствуется запах гари и виден дым. Распространение огня происходит намного быстрее, чем в домах. Весь процесс занимает от считанных секунд до 2-3 минут. Поэтому для защиты автомобиля соблюдайте пожарную безопасность.

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