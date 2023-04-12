О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в ГенпрокуратуреО множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
11.04.2023, 20:08 21856
В Астане задержали десятки нефтяников у здания Минэнерго
Фото: кадр с видео
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали бастовавших у здания Минэнерго нефтяников, сообщает портал "Sputnik Казахстан".
Операция СОБРа по задержанию десятков нефтяников у здания Минэнерго в Астане была стремительной. Через несколько минут площадь опустела, теперь коммунальные службы очищают место лежанки задержанных. Автобусы еще стоят у площади, к ним никого не пускают, место оцеплено.
Напомним, рабочие, приехавшие из Жанаозена, утроили забастовку возле здания "КазМунайГаз" в Астане, а накануне работники электросетей Актобе выдвинули требование повышения зарплат. Рабочие требуют, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск.
Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз". По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев разъяснил, что бастующие требуют отменить тендер, проведенный компанией "Озенмунайгаз". При этом он отметил, что согласно анализу тендерных процедур, проведенному "Самрук-Казына", тендер был проведен в соответствии с действующими правилами. Компания выиграла правомерно, причем с меньшей ценой.
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12.04.2023, 10:06 51
Более шести часов тушили вековое здание элеватора в Костанайской области
По словам очевидцев, работники местной железнодорожной станции жгли траву возле железной дороги, огонь перенесся на элеватор
Фото: t.me/NashaGazetaKst
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Костанай. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Федоровке Костанайской области загорелось девятиэтажное здание сушилки 1929 года постройки, с пожаром боролись более шести часов.
Сообщение о возгорании поступило в 13.26. Пожарные подразделения прибыли в 13.35. Сильный ветер раздувал огонь, и он перешел на старое 9-этажное деревянное здание сушилки 1929 года постройки на предварительной площади 1080 квадратных метров, сообщили в ДЧС Костанайской области.
В тушении пожара было задействовано 34 человека личного состава и 6 единиц техники, местные исполнительные органы - 10 человек и 5 единиц техники и пожарный поезд АО "НК КТЖ" в составе 3 человек.
Локализовать пожар удалось в 18.45, ликвидировать - в 19:50. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.
По словам очевидцев, причина пожара в том, что работники местной железнодорожной станции жгли траву возле железной дороги, огонь перенесся на элеватор, информирует издание "Наша газета".
12.04.2023, 09:35 771
В Жанаозене группу граждан, перекрывших дорогу, доставили в полицию Дополнено
Им грозит штраф в размере 10 МРП
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Жанаозен. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром, 12 апреля, в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Для обеспечения общественной безопасности и беспрепятственного движения транспортных средств сотрудниками полиции они были доставлены в городской отдел полиции Жанаозена для проведения профилактической беседы", - сообщили в полиции.
Отмечается, что подобное деяние квалифицируется по статье 614 КоАП РК "Создание препятствия для движения транспортных средств", которая влечет ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП.
Дополнено. 12.04.2023, 10.15
24 человека, ранее задержанных в Жанаозене за перекрытие проезжей части, после проведения профилактической беседы о недопустимости подобных противоправных действий были отпущены по домам", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.
Ранее аким региона Нурлан Ногаев призвал жителей Мангистауской области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
11.04.2023, 09:56 39511
Рабочие из Жанаозена бастуют в Астане
А в Актобе со своими требованиями выступили работники электросетей
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочие, приехавшие из Жанаозена, утроили забастовку возле здания "КазМунайГаз" в Астане, а накануне работники электросетей Актобе выдвинули требование повышения зарплат.
По информации портала "Sputnik Казахстан", рабочие требуют, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск.
Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз". По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
По данным издания, к утру вторника к бастующим присоединилась еще группа людей, сейчас их около 150. Люди взяли с собой теплые вещи и матрасы и расходиться, по всей видимости, не намерены. Отмечается, что обстановка спокойная. За порядком следят правоохранители.
Накануне в Актобе больше сотни работников электросетей вышли на забастовку с требованием повышения заработных плат.
По их словам, на нынешние оклады прожить просто невозможно. Многие получают меньше ста тысяч тенге. Если компания не пойдет на уступки, люди просто отказываются выходить на работу, сообщает телеканал "Астана".
Всего в компании работает около двух тысяч человек. В последний раз зарплату поднимали 2 года назад, и то после очередной забастовки, говорят люди. Тогда им удалось добиться повышения всего на 20%. В начале этого года руководство обещало вновь пересмотреть заработные платы, но люди ждут до сих пор.
Как поясняет руководство, вся деятельность компании подконтрольна департаменту по регулированию естественных монополий. Размер заработных плат также согласовывается с ними. Электросетевая компания подала соответствующую заявку в конце марта.
Исполнительный директор ТОО "Энергосистема" Марат Амангалиев заверил, что заявка уже подана в департамент по регулированию естественных монополий и находится на рассмотрении.
На собрании работников заверили: ответ от департамента поступит до конца апреля. Если он будет положительным, то уже с мая сотрудники будут получать больше.
Дополнено 11.04.2023, 10.21
К бастующим нефтяникам в Астане вышли представители "КазМунайГаза", которые предложили сформировать группу из 10 человек для представления интересов нефтяников Жанаозена, информирует "Sputnik Казахстан".
При этом представитель КМГ не ответил, кто будет вести переговоры от нацкомпании и будет ли присутствовать министр энергетики.
Дополнено 11.04.2023, 14.30
Специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК "КазМунайГаз" Ерханом Умаровым провели переговоры с нефтяниками, прибывшими из Жанаозена в Астану, информирует пресс-служба КМГ.
Рабочие, прибывшие из Жанаозена, находятся у здания Министерства энергетики РК. Они являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.
Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО "Озенмунайгаз" по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это", - подчеркнул руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров в ходе переговоров.
Вместе с тем, экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе".
Собравшимся нефтяникам объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз" в обход существующих правовых процедур являются незаконными. Это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.
Данные правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест. Процесс переговоров будет продолжен", - добавили в пресс-службе.
09.04.2023, 20:12 103346
ДТП с автобусом в Шымкенте: появились подробности трагедии
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Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Появились подробности дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Шымкенте, жертвами которого стали пять человек.
Водитель приехал на конечную остановку, отлучился в уборную. Закрыл дверь автобуса и забыл поставить его ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в автобусе, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус остановился, двое очевидцев открыли дверь автобуса и посмотрели, нет ли никого там, автобус был пустой. Потом прибежал водитель автобуса и поставил уже на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места происшествия, все это время находился там", - цитирует otyrar.kz директора транспортной компании Shymkent bus Азата Кайыпбекова.
Сообщается, что семьям погибших и пострадавших компания-перевозчик окажет необходимую материальную помощь.
Семьям погибших и пострадавших мы выражаем соболезнования. Мы считаем, что вчерашняя трагедия - это человеческий фактор. После ДТП требования для перевозчиков усилят. Благодаря изменениям в системе пассажирского транспорта и изменениям по отмене кондукторов мы смогли добиться того, что автобусы перестали устраивать гонки на дорогах. Также все водители в срочном порядке должны пройти переаттестацию", - заявил руководитель управления АД и ПТ Шымкента Мухтар Коканбаев.
Напомним, в Шымкенте автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре.
В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении.
Позже стало известно, что, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, от полученных травм погиб еще 1 человек. Таким образом, количество жертв возросло до 5. 18-летняя девушка находится в городской клинической больнице.
Начато досудебное расследование по часть 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС.
09.04.2023, 17:14 113006
В Акмолинской области пропавшего четырехлетнего мальчика нашли мертвым
Фото: polisia.kz
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Кокшетау. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области в канализационном колодце обнаружили тело пропавшего четырехлетнего мальчика, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
Как проинформировали в полиции, 8 апреля около 22.00 поступило сообщение жителя села Караоткель об оказании содействия в поисках четырехлетнего сына. По словам родителей, около 17.30 мальчик вышел во двор погулять и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в результате которых тело ребенка было найдено в канализационном колодце, расположенном возле дома", - сообщили в департаменте.
В настоящее время полицейские проводят необходимые следственные мероприятия по установлению обстоятельств трагического происшествия. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.
Ранее в Актобе было найдено тело пропавшего четырехлетнего мальчика.
09.04.2023, 14:39 117376
До пяти человек возросло количество жертв от наезда автобуса в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До пяти человек возросло количество жертв от наезда автобуса без управления в Шымкенте, сообщили в управлении здравоохранения города.
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, от полученных травм погиб еще 1 человек. Таким образом, количество жертв возросло до 5, информирует Otyrar.kz.
Еще 18-летняя девушка находится в городской клинической больнице. Как сообщают медики, пострадавшая получает лечение в отделении нейрохирургии, ее состояние стабильное.
Напомним, в Шымкенте автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре.
В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении.
Начато досудебное расследование по часть 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС.
09.04.2023, 09:41 126471
В Шымкенте автобус без водителя выехал на встречку: погибли четверо человек
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре, информирует Polisia.kz
По данным полиции, инцидент произошел 8 апреля примерно в 18.30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро".
В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице.
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По приезде на место следственно-оперативная группа ДП города Шымкента установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов", - сообщили в полиции.
Начато досудебное расследование по часть 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС.
Ранее в результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек.
Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.
Кроме того, в прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.
Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс". Позже стало известно, что один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.
08.04.2023, 14:05 153401
В домах жителей Балхаша постепенно возобновляется водоснабжение
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Балхаш. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Балхаша Кайрат Камзин сообщил, что дома горожан постепенно подключают к водоснабжению.
Наши земляки уже присылают видео из своих домов, у которых появилась холодная вода. Хочу сообщить еще раз, во избежание каких-либо порывов на сетях, подача производится постепенно. У кого воды нет, не переживайте, скоро будет", - написал Кайрат Камзин в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, жители Балхаша остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 миллиметров стала лопнувшая задвижка. В связи с аварией аким города Кайрат Камзин обратился к жителям и попросил набраться терпения.
Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана. Так, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана. Средний износ по республике составляет 54%.
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