В Астане задержали десятки нефтяников у здания Минэнерго   

А в Актобе со своими требованиями выступили работники электросетей

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочие, приехавшие из Жанаозена, утроили забастовку возле здания "КазМунайГаз" в Астане, а накануне работники электросетей Актобе выдвинули требование повышения зарплат.





По информации портала " Sputnik Казахстан", рабочие требуют, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск.





Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз". По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.





По данным издания, к утру вторника к бастующим присоединилась еще группа людей, сейчас их около 150. Люди взяли с собой теплые вещи и матрасы и расходиться, по всей видимости, не намерены. Отмечается, что обстановка спокойная. За порядком следят правоохранители.





Накануне в Актобе больше сотни работников электросетей вышли на забастовку с требованием повышения заработных плат.









По их словам, на нынешние оклады прожить просто невозможно. Многие получают меньше ста тысяч тенге. Если компания не пойдет на уступки, люди просто отказываются выходить на работу, сообщает телеканал "Астана"





Всего в компании работает около двух тысяч человек. В последний раз зарплату поднимали 2 года назад, и то после очередной забастовки, говорят люди. Тогда им удалось добиться повышения всего на 20%. В начале этого года руководство обещало вновь пересмотреть заработные платы, но люди ждут до сих пор.





Как поясняет руководство, вся деятельность компании подконтрольна департаменту по регулированию естественных монополий. Размер заработных плат также согласовывается с ними. Электросетевая компания подала соответствующую заявку в конце марта.





Исполнительный директор ТОО "Энергосистема" Марат Амангалиев заверил, что заявка уже подана в департамент по регулированию естественных монополий и находится на рассмотрении.





На собрании работников заверили: ответ от департамента поступит до конца апреля. Если он будет положительным, то уже с мая сотрудники будут получать больше.





Дополнено 11.04.2023, 10.21



К бастующим нефтяникам в Астане вышли представители "КазМунайГаза", которые предложили сформировать группу из 10 человек для представления интересов нефтяников Жанаозена, информирует " К бастующим нефтяникам в Астане вышли представители "КазМунайГаза", которые предложили сформировать группу из 10 человек для представления интересов нефтяников Жанаозена, информирует " Sputnik Казахстан".





При этом представитель КМГ не ответил, кто будет вести переговоры от нацкомпании и будет ли присутствовать министр энергетики.









Дополнено 11.04.2023, 14.30





Специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК "КазМунайГаз" Ерханом Умаровым провели переговоры с нефтяниками, прибывшими из Жанаозена в Астану, информирует пресс-служба КМГ.





Рабочие, прибывшие из Жанаозена, находятся у здания Министерства энергетики РК. Они являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.





Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО "Озенмунайгаз" по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это", - подчеркнул руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров в ходе переговоров.





Вместе с тем, экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе".





Собравшимся нефтяникам объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз" в обход существующих правовых процедур являются незаконными. Это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.





Данные правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест. Процесс переговоров будет продолжен", - добавили в пресс-службе.