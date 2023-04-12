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Саткалиев прокомментировал забастовку рабочих из Жанаозена Дополнено
Работникам предложено трудоустроиться в новую компанию на неменьшие оклады, но многие сотрудники отказались и решили пикетировать здание Минэнерго
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев разъяснил, что бастующие требуют отменить тендер, проведенный компанией "Озенмунайгаз".
Сегодня в дополнение вчера прибывшим сотрудникам приехали еще рабочие, и требования стали уже более ясными. Речь идет об отмене тендера, ранее проведенного компанией "Озенмунайгаз". То есть надо понимать, что приехали сотрудники частной нефтесервисной компании, которая проиграла тендер другой частной компании", - рассказал министр в кулуарах правительства.
При этом он отметил, что согласно анализу тендерных процедур, проведенному "Самрук-Казына", тендер был проведен в соответствии с действующими правилами. Компания выиграла правомерно, причем с меньшей ценой.
Для решения данного вопроса на местах организовали предварительные переговоры с представителями рабочих специальностей, и всем им было предложено трудоустроиться в новую компанию на оклады не меньше, то есть там достаточно большие оплаты. Тем не менее многие сотрудники отказались от данного предложения и решили пикетировать здание Минэнерго. Разговор будет, все люди, которые ответственны за эти процедуры, будут на переговорах присутствовать. Все, что зависит от Министерства энергетики в рамках наших компетенций, будет сделано", - проинформировал Саткалиев.
По поводу жалоб на отсутствие условий труда, смертность среди рабочих, глава Минэнерго ответил, что по каждому случаю проводятся расследования. В условиях проведения конкурса обязательно ставится условие по качеству оборудования, количеству спецтехники, по квалификации персонала.
Я думаю, что все-таки здесь идет манипулирование информацией. Люди будут обеспечены работой, им достаточно только доброй воли с этим согласиться. Что касается временной продолжительной работы - речь идет о трудоустройстве в компанию "Озенмунайгаз". Процедура трудоустройства полностью согласована с общественным советом города Жанаозена, она регламентирована, абсолютно прозрачна. Там есть порядок, очередность. Нарушать этот порядок "Озенмунайгаз" не может, тогда это будет нарушением их социальных обязательств перед населением. Мы с нашей стороны сделаем все, чтобы обеспечить стабильность", - заверил министр.
Он также отметил, что данный пикет является организованным, люди приехали со спальными мешками и палатками.
Явно, их целью было привлечение внимания, к себе в том числе. Тут речь идет именно об их доброй воли. По моему мнению, это акция для привлечения внимания, для создания ажиотажа. Путь может быть даже связан с препятствованием деятельности госоргана, когда наши сотрудники не могут зайти на работу", - высказал свое мнение Саткалиев.
Он отметил, что в случае необходимости он выйдет на переговоры к протестующим.
Если уровень решения этой проблемы будет уровнем министра или правительства, то соответствующий уровень диалога будет обеспечен. Я вижу необходимость продолжения диалога сотрудниками компетентных уполномоченных органов. Если потребуется мой выход, я, безусловно, выйду. Мы уже взяли на себя максимальную ответственность", - ответил министр журналистам.
Вместе с тем глава Минэнерго ответил на вопрос о планах урегулирования разности в окладах нефтяников в зависимости от региона.
Разница в зарплатах есть. В прошлом году достаточно большая работа была проделана правительством в части выравнивания данных уровней заработных плат. Причем мы говорим не только о сотрудниках нефтяных компаний. Профессионалам подняли зарплату от 25 до 40%. Есть нормативы и социальная ответственность бизнеса. Такая проблема есть, и ее надо решать", - прокомментировал он.
Напомним, приехавшие из Жанаозена утроили забастовку возле здания "КазМунайГаз" в Астане. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз". По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Дополнено, 11.04.2023, 15.53:
Информацию о предложении трудоустройства подтвердили в Минэнерго РК.
Бывшим работникам компании с 1 апреля 2023 года было предложено трудоустройство в другие компании (ТОО "Кезби" и компания "Ai-Bis") с сохранением заработных плат в среднем по 700 тыс тг., соцпакета и условий труда. Но экс-работники отказываются и хотят трудоустройства в штат АО "Озенмунайгаз", - говорится в официальном комментарии ведомства.
Министерство энергетики РК считает, что данный вопрос должен решаться в рамках правового поля с учетом трудового законодательства и правил закупок ФНБ АО "Самрук Казына".