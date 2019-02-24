В Астане задержали водителя, совершившего наезд на ребенка и скрывшегося с места ДТП

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Астане с помощью камер видеонаблюдения задержали водителя, совершившего наезд на ребенка и скрывшегося с места ДТП, передает Kazakhstan Today.

21 февраля, около 15.00, водитель автомашины марки "Wolksvagen" на пересечении улиц Сатпаева - Петрова допустил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть в установленном месте на зеленый сигнал светофора. Водитель скрылся с места происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

В результате данного ДТП 9-летняя девочка с телесными повреждениями была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой. Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали водителя автомобиля "Wolksvagen". Проводится дознание. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении водителя. Автомашина водворена на коммунальную штрафную стоянку.

За прошлый год, благодаря камерам видеонаблюдения выявлено около 70 тысяч административных правонарушений и раскрыто более тысячи уголовных правонарушений. Полицейские настоятельно рекомендуют водителям не уезжать с места дорожно-транспортного происшествия. Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах города, помогают не только зафиксировать правонарушение, но и оперативно задержать нарушителя, скрывшегося с места происшествия. Если автомобилист покидает место ДТП, то ему может грозить серьезное наказание, предупредили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства