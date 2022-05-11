В Атырау из-за сильных дождей подтопило частные дома

АТЫРАУ. 10 МАЯ - Жители Атырау в соцсетях жалуются на подтопление их жилых домов. Однако в акимате заверили, что не получали сообщений о такой проблеме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всю ночь качали воду из дома, но вода прибывает еще больше, уже по щиколотку в доме. Что делать? Позвонили 109, заявку приняли на откачку… В доме невозможно находиться, дети маленькие, куда обращаться?" - приводит сообщения жителей города издание "Мой город".
Жительница дома на улице Карагандинская рассказала, что вода начала прибывать ночью.
Всю ночь качали воду электрическими насосами, а ее меньше не становится. Обращались по номеру 109, сказали, что заявка принята. В доме все плавает в воде. Что делать, ума не приложим… На соседней улице такая же ситуация. К жилым домам по улице Огородная тоже подошла вода", - говорит жительница дома № 1 на улице Карагандинская.
Тем временем в акимате города заявили, что к ним сообщения по подтоплениям не поступали.
Вы можете обратиться по номеру 109 или в акимат области", - ответили в пресс-службе акимата города.
В Атырау уже несколько дней наблюдается непогода, а со вчерашнего дня усилились дожди.