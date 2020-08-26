В Атырау пациентка психоневрологической службы бросалась под машины

Атырау. 25 августа. Kazakhstan Today - В Атырау вечером 24 августа горожане заметили девушку, которая шла прямо по проезжей части улицы Атамбаева. Необычное поведение привлекло внимание сотрудников полиции патрульной службы городского управления, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 25 августа в социальных сетях появилось видео неадекватного поведения девушки. В ответ на просьбу остановиться, она бросалась в сторону проезжающих машин, рискуя пострадать под колесами и создать аварийную ситуацию.

При выяснении личности девушки оказалось, что она жительница Кызылорды, состоит на учете психоневрологической службы. Сейчас она находится в полицейском участке. После того как будут готовы анализы на коронавирусную инфекцию, ее примут в психоневрологический диспансер, где она и будет находиться до приезда родственников из Кызылорды.

Атырауские полицейские установили, что родителей у девушки нет, живет она с сестрой в Кызылорде. До того как приехать в Атырау, девушка побывала в Актобе.





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