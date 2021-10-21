В Атырау ребенок погиб, выпав из окна шестого этажа

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АТЫРАУ. 20 ОКТЯБРЯ - Трагедия произошла 20 октября, в микрорайоне Нурсая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
15.05 в скорую поступило сообщение о том, что девочка 2016 года рождения выпала из окна квартиры на шестом этаже, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Пострадавшая была госпитализирована в отделение реанимации Детской областной больницы. К сожалению, ребёнок скончался.
17 октября в Актобе в результате падения с 20-го этажа погибла 13-летняя девочка. Также 17 октября в Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи.
10 октября в ЗКО девятиклассник выбросился из окна высотки.