В Актобе 13-летняя девочка выпала с 20-го этажа

АКТОБЕ. 19 ОКТЯБРЯ - В Актобе в результате падения с 20-го этажа погибла 13-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 октября, в 18.45, в полицию поступило сообщение о том, что из окна подъезда дома №112-В в 11-м микрорайоне упала несовершеннолетняя девочка 2008 года рождения. Она спрыгнула с балкона подъезда 20-го этажа 25-этажного дома. Приехавшие полицейские зафиксировали смерть подростка", - сообщили в пресс-службе ДП Актобе.
Полиция начала расследование по части 3 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства).