В Атырау в жилом доме произошел пожар

Атырау. 22 января. Kazakhstan Today - В Атырау в многоэтажном жилом доме произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

22 января, в 02.46, на номер 101 города Атырау поступило сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме в микрорайоне Алмагуль. Прибывшими пожарными подразделениями было установлено, что происходит возгорание электрических кабелей в кабельном канале с девятого по двенадцатый этаж. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара. Так, по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков спасены 10 человек, в том числе четверо детей, и эвакуированы 25 человек, из них 8 детей", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.

Принятыми мерами пожар был локализован в 03.39 и ликвидирован в 03.40. Площадь возгорания составила 8 погонных метров. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Атырауской области.

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