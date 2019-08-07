В Атырауском перинатальном центре в этом году скончались 56 новорожденных

Атырау. 6 августа. Kazakhstan Today - В Атырауском областном перинатальном центре с начала 2019 года скончались 56 младенцев из 5046 родившихся, сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора региона Даулет Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

56 новорожденных скончались сразу после рождения, 77 - в утробе матери, уточняет портал Kazpravda.kz .

Проанализировав ситуацию, прокуроры дали уполномоченным органам (управление здравоохранения, департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг и Фонд социального медицинского страхования) поручение провести служебное расследование на предмет наличия вины врачей. Также к проверке привлечены независимые столичные эксперты. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По данным прокуратуры, с начала года по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками зарегистрировано 5 уголовных дел.

В дальнейшем прокуратура области по каждому факту младенческой смерти будет проводить тщательные проверки. В настоящее время по данной категории дел расследуется два уголовных дела, одно из которых находится в суде (назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза). К сожалению, имеется факт смерти роженицы . По данному факту ведется досудебное расследование, оно находится на особом контроле прокуратуры Атырауской области", - отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что управлением здравоохранения области по итогам пяти служебных расследований к различной дисциплинарной ответственности были привлечены 10 главврачей поликлиник.





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