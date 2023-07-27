В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
08.07.2023, 10:27 101316
В Атырауской области 70 пожарных тушат возгорание камыша Дополнено
Для тушения очагов возгорания планируется привлечение авиатехники МЧС
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Атырау. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области 70 пожарных и 17 единиц техники тушат возгорание камыша, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Для тушения очагов возгорания планируется привлечение авиатехники МЧС. Также будет привлечен К700 с плугом для проведения опашки вокруг очага пожара", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено 08.07.2023, 13.10
В Иле-Балхашском резервате 22 человека тушат возгорание камыша, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики.
Силами 22 человек и 8 единиц техники проводится работа по ликвидации имеющихся очагов загорания с использованием имеющихся средств. Угрозы населенным пунктам нет", - проинформировали ведомстве.
Степные и лесные пожары происходят в Казахстане практически каждую неделю из-за жары и высокой пожароопасности.
19 июня удалось ликвидировать пожар в Катон-Карагайском нацпарке ВКО. Там горели сухая трава и кустарник в труднодоступной горной местности.
В этот же день 140 пожарных тушили возгорание камыша под Астаной на площади 15 га. Из-за возгорания Астану накрыл смог. 25 июня на территории Иле-Балхашского резервата загорелся камыш на площади 150 гектаров.
8 июня в пожаре на территории Батпаевского лесничества области Абай погибли 15 человек, выехавших на тушение огня.
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26.07.2023, 21:34 8121
Погибший во время пожара на АЗГС в Экибастузе парень - сын хозяина станции
Спасатели обнаружили тело юноши, его опознал отец
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Экибастуз. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Погибший во время пожара на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе 17-летний парень, работавший оператором заправки - сын хозяина станции, сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
Спасатели обнаружили тело юноши, его опознал отец. За медицинской помощью обратились три женщины, 1985, 1991 и 1974 годов рождения. У всех - острая реакция на стресс.
В ДЧС сообщили, что горели четыре резервуара с газом емкостями по 10, 5 и 3 кубометра с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин на площади около 200 квадратных метров с обрушением кровли. Пламя также перекинулось на кровлю водонапорной башни площадью 20 квадратных метров. На месте находилось порядка 40 газовых баллонов емкостью по 50 литров каждый. Личным составом Экибастузского гарнизона в 15:44 пожар успешно ликвидировали, не дав взорваться двум емкостям по 10 тонн и одной - в пять тонн.
Дома частного сектора находятся через дорогу, на расстоянии более 100 метров. Эвакуация жителей не проводилась.
26.07.2023, 17:40 13901
В нотариальной палате города Алматы проходит обыск без предъявления санкций - председатель палаты
Принудительно ломают сейфы нотариусов, заявила Карагоз Калабаева
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В нотариальной палате города Алматы проходит обыск без предъявления санкций, сообщила председатель палаты Карагоз Калабаева.
Принудительно ломают сейфы нотариусов. Производит выемку, якобы принудительно, без санкций следственного судьи", - заявила она.
По словам, Каракоз Калабаевой она попросила предоставить подтверждающие документы.
Если принудительно - с санкций следственного судьи. Этим люди, действующие нотариусы живут. Они с ними разговаривали. Печатей у них нет. Они именно некоммерческая организация", - добавила она.
Между тем, в пресс-службе департамента полиции города Алматы сообщили, что не распологают информацией об инциденте.
26.07.2023, 15:30 16571
В Экибастузе произошел взрыв на АЗС: погиб 17-летний парень Дополнено
Причина происшествия устанавливается
Фото: МЧС РК
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Экибастуз. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе загорелась автогазозаправочная станция, сообщает пресс-служба управление по чрезвычайным ситуациям города.
В Экибастузе по адресу Кунаева 5 на автомобильной автогазозаправочной станции происходит открытое горение 4 -х цистерн с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза", - проинформировали пресс-службе.
Также отмечается, что есть опасность перехода огня.
Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Обстоятельства выясняются, тушение продолжается", - добавили в управлении.
Дополнено 26.07.2023, 16.00
Пожар на автозаправке Экибастузе ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Локализован 15.00. Ликвидирован 15.44. Причина происшествия устанавливается. Частный сектор находится через дорогу на расстоянии более 100 метров. Эвакуация жителей не проводилось", - проинформировали в МЧС.
Также сообщается, что вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется.
Дополнено 26.07.2023, 18.20
Погибшим при пожаре на газовой заправке в городе Экибастузе оказался 17-летний парень, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарской областной станции скорой помощи.
Полицейские обнаружили на месте происшествия погибшего 17-летнего молодого человека, медики осмотр не проводили. За помощью к сотрудникам службы 103 обратились трое очевидцев: женщины 32, 38 и 48 лет. У всех диагностирована острая реакция на стресс. После оказания помощи все они были оставлены на месте", - сообщили в ведомстве.
Дополнено 26.07.2023, 20.31
Полицейские расследуют пожар на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе. Материалы рассматривают по второй части статьи 281 УК РК – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека» и второй части статьи 292 – «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Pavlodarnews.kz.
По постановлению акимата города создали мониторинговую группу. Она проверит деятельность 23 автозаправочных и 11 газовых станций. В состав рабочей группы вошли заместитель акима Экибастуза, руководитель управления по чрезвычайным ситуациям, начальник местной полицейской службы, главы отделов предпринимательства, земельных отношений, жилищной инспекции, архитектуры, управлений государственных доходов и санитарно-эпидемиологического контроля.
Напомним, а прошлом году в Актюбинской области на АЗС произошел мощный взрыв.
26.07.2023, 11:47 20591
В KEGOC назвали причины аварийной остановки на МАЭК
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Актау. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "KEGOC" объяснили причину аварийной остановки на электростанции Мангистауского атомного энергетического комбината 3 июля 2023 года.
К отключению крупного блока ТЭС МАЭК 3 июля 2023 года привел высокий износ генерирующего оборудования. Релейная защита и противоаварийная автоматика АО "KEGOC" отработали в штатном режиме. Это, в свою очередь, защитило и не позволило произойти полному погашению Атырауского и Мангистауского энергоузлов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что меньше чем за час с Западной зоной ЕЭС Казахстана был синхронизирован Атырауский энергоузел, а немного позднее - Мангистауский.
Как рассказали специалисты, анализ аварийной ситуации показал необходимость проведения модернизации и реконструкции действующих электростанций, усиления внешнего электроснабжения Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строительства новых современных энергоисточников.
В свою очередь, АО "Самұрық-Қазына" держит на особом контроле завершение проекта компании KEGOC по усилению электрической сети Западной энергетической зоны со строительством воздушной линии 220 кВ протяженностью порядка 770 км, расширением существующих подстанций 220 кВ и строительством одной распределительной подстанции 220 кВ. Полностью проект планируется завершить в декабре текущего года. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке "Уральск-Атырау" - в два раза, на участке "Атырау-Мангистау" - в четыре раза, что значительно усилит надежность электроснабжения потребителей Западной зоны", - отметили в KEGOC.
Напомним, 3 июля произошло отключение блока ТЭС МАЭК. В результате возникли значительные возмущения в режиме работы энергосистемы с внезапным снижением частоты с 50 Гц до 46,5 Гц и нарушением нормальной работы Атырауского и Мангистауского энергоузлов.
Ситуацию усугубило аварийное отключение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где электроснабжение не соответствует требованиям надежности электроснабжения для потребителей 1-й категории электроприемников, а также особой группы электроприемников в результате неисполнения требований технических условий, выданных АО "KEGOC" в 2012 году.
По поручению президента создана госкомиссия по расследованию причин аварий. Премьер РК Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию аварий на МАЭК и АНПЗ Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов.
26.07.2023, 11:07 21201
Врачи рассказали о состоянии девочки, сбитой большегрузом на барахолке Алматы
Пострадавшая с семьей переходила трассу в неположенном месте
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 июля грузовой автомобиль сбил девочку в районе барахолки Алматы. Она с семьей переходила оживленную трассу в неположенном месте.
25 июля грузовик сбил 15-летнюю девочку на трассе около барахолки в Алматы. По информации телеканала КТК семья с детьми перебегала дорогу в неположенном месте.
Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.
Как сообщили в управлении здравоохранения Алматы, пострадавшая поступила в Центр детской неотложной медицинской помощи.
Ребенок получил травму при ДТП: девочка была сбита грузовым автомобилем, когда переходила дорогу. В результате удара девочка отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт. В условиях приемного отделения проведены клинико-лабораторные исследования и консультации специалистов", - поделились в ведомстве.
Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и подкожную гематому теменно-затылочной области слева, а также ушибленную ссадину области коленного сустава справа, локтевого сустава слева и кисти рук справа, ушиб мягких тканей бедра справа.
Напомним, в Алматы с участием мопедов погибли 10 человек.
25.07.2023, 16:30 31806
В Астане подростки заразились ВИЧ: стали известны подробности
Фото: pexels.com
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Центре по профилактике ВИЧ-инфекции акимата Астаны озвучили подробности заражения двух подростков в Астане вирусом иммунодефицита человека.
ВИЧ был выявлен при профилактическом осмотре у девушек 16 и 17 лет, сообщает tengrinews.kz.
Факторы риска - беспорядочные половые контакты. Обе взяты на диспансерный учет, назначена антиретровирусная терапия, проведены необходимые консультации. Контактные лица, добровольно указанные пациентами, обследованы на ВИЧ. В одном случае установлен источник инфекции - половой партнер", - сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора за ВИЧ Инжу Аймагамбетова.
По данным центра, из выявленных за 6 месяцев текущего года 206 случаев - 65,5% приходится на возраст 20-39 лет. Среди детей до 14 лет случаев ВИЧ не зарегистрировано. 18,5% выявленных - жители других регионов, сообщает kazpravda.kz.
Превалирующий путь инфицирования - половой, удельный вес которого составил 89,3%. При этом случаев внутрибольничного и гемотрансфузионного заражения ВИЧ в Астане не зарегистрировано.
Напомним, в Астане с начала года два подростка заразились ВИЧ-инфекцией.
25.07.2023, 14:20 33621
Стала известна причина массового падежа скота в Павлодарской области
Рядом с базой проводили обработку картофельных полей против колорадского жука
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Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стала известна причина массового падежа скота в крестьянском хозяйстве "Асан" Павлодарской области, сообщает в управление ветеринарии региона.
В ведомстве подозревали отравление - рядом с базой проводили обработку картофельных полей против колорадского жука, информирует pavlodarnews.
Для лабораторных исследований отобрали образцы воды, которую пил скот, и почвы возле колодца.
Экспертиза показала, что во всех образцах обнаружены остатки пестицидов - препаратов "Дихлорфос", "Диметоат", "Паратионметил", "Хлорпирифос". Это и послужило причиной отравления", - заявил заместитель руководителя управления ветеринарии Асылтас Тлеубаев.
Напомним, массовый падеж скота выявили на севере Павлодарской области.
По информации руководителя управления ветеринарии области Айдара Увалиева, в КХ "Асан" Железинского района пало 37 коров. В этом хозяйстве есть также овцы и лошади.
23.07.2023, 15:32 81906
В Караганде произошел пожар на подстанции "Караганды жарык"
Фото: Instagram/karagandyzharyk
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Караганда. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде из-за пожара на подстанции "Караганды жарык" потребители остались без электроэнергии.
23 июля 13.16 на подстанции "Новый город" произошло техническое нарушение на трансформаторе 4-м. В 14.24 технологическое нарушение - пожар был локализован, сейчас работает комиссия. Потребители будут переведены с 4-го трансформатора на другие трансформаторы и получат электроэнергию. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщил заместитель технического директора ТОО "Караганды жарык" Константин Осипов.
В соцсетях появилось видео ЧП.
Как сообщалось ранее, в начале июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
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