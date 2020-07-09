В Атырауской области местный житель сбивал сайгаков на мотоцикле

Атырау. 8 июля. Kazakhstan Today - В Атырау местный житель сбивал сайгаков на мотоцикле, передает Kazakhstan Today.

Таким образом мужчина охотился на краснокнижных животных, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, мужчина был задержан в степи Курмангазинского района.

В селе Егиндикудук Курмангазинского района сельчанин незаконно охотился за сайгаком необычным способом. Он сбивал свою жертву с помощью мототранспорта. При проверке места жительства у подозреваемого были обнаружены сайгачье мясо и другие вещественные доказательства", - сообщили в полиции.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растении или животных, их частями и дериватами).

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