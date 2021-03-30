В Атырауской области повесился полицейский

АТЫРАУ. 29 МАРТА -29 марта, около 08.00, в селе Курмангазы повесился сотрудник полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает " АЖ ", 25-летний уроженец Курмангазинского района работал помощником дежурного Тенгизского отдела полиции. Его тело нашли на стадионе висящим в петле на турнике. Как сообщили в департаменте полиции по Атырауской области, по факту смерти сотрудника полиции, в настоящее время проводится досудебное расследование.

В марте это не первая утрата в рядах местных правоохранительных органов. 20 марта в Махамбетском районе в Урале было обнаружено тело 25-летнего сотрудника районного отдела полиции. При этом на берегу стояла его машина с ключом в замке зажигания. 19 марта у себя дома умерла лейтенант полиции, работавшая психологом в ГУП. Это произошло за несколько дней до ее свадьбы.

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