В Атырауской области прекращено уголовное дело о погибшем в септике ребенке

Актау. 31 июля. Kazakhstan Today - Уголовное дело по факту смерти ребенка в септике в микрорайоне Жулдыз прекращено из-за отсутствия состава преступления, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " АЖ ", согласно заключению судмедэкспертизы, смерть несовершеннолетнего А. А., 2018 года рождения наступила от механической асфиксии, в результате утопления. Телесных повреждений на его теле не обнаружено.

19 июля уголовное дело по факту смерти мальчика прекращено из-за отсутствия состава уголовного правонарушения. В департаменте полиции отметили, что результаты экспертизы готовились так долго из-за карантина.

Напомним , 22 мая в Атырауской области в септике нашли тело пропавшего ребенка. Во дворе дома, где он проживал, два колодца, действующий и недействующий. Тело ребёнка нашли в недействующем септике.

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