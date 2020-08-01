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В Атырауской области прекращено уголовное дело о погибшем в септике ребенке

31.07.2020, 18:51 4321
Актау. 31 июля. Kazakhstan Today - Уголовное дело по факту смерти ребенка в септике в микрорайоне Жулдыз прекращено из-за отсутствия состава преступления, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "АЖ", согласно заключению судмедэкспертизы, смерть несовершеннолетнего А. А., 2018 года рождения наступила от механической асфиксии, в результате утопления. Телесных повреждений на его теле не обнаружено.
 
19 июля уголовное дело по факту смерти мальчика прекращено из-за отсутствия состава уголовного правонарушения. В департаменте полиции отметили, что результаты экспертизы готовились так долго из-за карантина. 
 
Напомним, 22 мая в Атырауской области в септике нашли тело пропавшего ребенка. Во дворе дома, где он проживал, два колодца, действующий и недействующий. Тело ребёнка нашли в недействующем септике. 
 

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