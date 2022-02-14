В Атырауской области пропал пожилой пастух

АТЫРАУ. 13 ФЕВРАЛЯ - 66-летний пастух пропал без вести в Атырауской области, мужчина не выходит на связь уже более двух недель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как пишет "Мой ГОРОД", в ДЧС Атырауской области рассказали, что сообщение о пропавшем мужчине в Жылыойском районе поступило спасателям 12 февраля.
66-летний пастух вышел из участка Сарыкаска в сторону города Кульсары 27 января и до настоящего времени не вернулся. Поиски проводились на участках Улкен тобе, Сарыкаска и Бекжал, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В поисках участвовали три сотрудника и одна единица техники ДЧС Атырауской области, четыре сотрудника районного отдела полиции и один местный житель.