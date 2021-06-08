В Атырауской области пьяный подросток пытался спрыгнуть с крыши

АТЫРАУ. 7 ИЮНЯ - Сообщение о том, что молодой человек собирается спрыгнуть с крыши двухэтажного заброшенного дома по улице Огородная поступил сегодня, 7 июня, в 09.32, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Через 9 минут прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области. С помощью альпинистского снаряжения они благополучно спустили 17-летнего подростка на землю и передали сотрудникам полиции. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

По словам местных жителей, на заброшенной двухэтажке время от времени случаются неприятности - недавно был пожар, часто взрослые распивают спиртное и бегают дети.

Стоит отметить, что двухэтажку - бывшее общежитие 1950 года постройки - акимат обещал снести еще в 2020 году.

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