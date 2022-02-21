В Атырауской области сгорел теплоход

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АТЫРАУ. 20 ФЕВРАЛЯ - Пожар произошел на теплоходе на берегу реки Кигач в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона сообщила, что 19 февраля в 21.17 в Байдинском сельском округе Курмангазинского района на берегу реки Кигач произошло возгорание передней части теплохода "Кигач-2" на площади 3х7 м, относящейся к цеху рыболовства и приема.

Пожар был потушен в 22.41 6 сотрудниками ПЧ-7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области с привлечением 1 единицы техники.

Как выяснилось, при сварочных работах искра попала на древесный материал, что и привело к пожару.



