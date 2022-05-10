В Атырауской области спасатели нашли пропавшую группу людей

АТЫРАУ. 9 МАЯ - 9 мая с 1.50 в Исатайском районе, в 160 км от села Аккистау, проводились поиски 11 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

8 мая в 14.00 водитель автомобиля марки УАЗ вместе с пассажирами выехали в сторону Махамбетского района и пропали. Как оказалось, они сбились с пути из-за неблагоприятных погодных условий. Пропавшие люди обнаружены 9 мая в 14.50 в Исатайском районе, на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждаются. В настоящее время из населенного пункта Жаскайрат их доставили в село Х. Ергалиев и передали родственникам. В поисковых работах были задействованы сотрудники и техника ДЧС Атырауской области, а также полицейские.